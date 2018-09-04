Відома доля законопроекту про блокування сайтів
Комітет Верховної ради з питань інформатизації та зв'язку відправив законопроект на доопрацювання, оскільки вважає багато його норм "недемократичними".
Про це повідомляє "РБК-Україна".
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За словами голови комітету Верховної ради з питань інформатизації та зв’язку Олександра Данченка, комітет дуже серйозно розглянув цей законопроект. За його висновками, в теперішньому вигляді він не може бути прийнятий в жодному разі.
Моє бачення в тому, щоб робити новий законопроект фахово з громадськими об’єднаннями для того, щоб з одного боку захистити інформаційний простір від держави-агресора, а з іншого, прикриваючись війною, не спаплюжити всі права і свободи громадян,
– додав Данченко.
Нагадаємо, у вівторок, 4 вересня, Верховна Рада відкрила 9 сесію. Під час засідання Рада ухвалила, зокрема "антипіратський" закон.
Про який законопроект йде мова?Законопроект № 6688 був зареєстрований у Верховній Раді в липні 2017 року. Серед іншого, він передбачає право блокувати сайти, які "поширюють інформацію, з використанням якої вчиняються тяжкі або особливо тяжкі злочини". Відтоді у парламенті двічі пробували включити його до порядку денного, однак для цього не вистачало голосів.
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