Відома гінеколог Наталія Лелюх: про болі та ПМС, переривання вагітності та міфи контрацепції

Чи варто терпіти менструальний біль? Які способи переривання вагітності є зараз? Чому і як потрібно готуватись до менопаузи? Продовжуємо дізнаватися правду про жіноче здоров'я від відомої гінеколога Наталії Лелюх.

Давайте поговоримо про міфи довкола великої частини жіночого здоров'я – менструального циклу. Наскільки нормальними є больові відчуття під час менструації?

Больовий синдром називається дисменореєю. Найчастіше вона більш виражена у молодих дівчат. Десь до 26 років біль є, а потім поступово зменшується. Як правило, кожна жінка вже знає, що треба прийняти, щоб не доводити до сильного болю.

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Чому виникає біль – бо відбуваються певні гормональні зміни в організмі. І це викликає активацію симпатичної і парасимпатичної нервової системи. І в перший день дівчата відчувають головний біль, підвищене потовиділення, озноб. Триває це недовго, один-два дні і само проходить. Виною всьому гормон простагландин, який у перший день циклу виділяється у великій кількості. І у молодих дівчат регуляцію цього гормону ще не налаштована.

Ситуація подібна до казки, в якій хлопчик пас овець і прибігав у село з криком: "Вовки!". Перший раз чоловіки швидко зібралися і побігли – вовків немає. Другий раз зібралися вже не так швидко, на третій – махнули на хлопчика рукою. Так само працюють наші рецептори до гормонів. В перші рази на виділення гормонів рецептори реагують активно, навіть на невелику кількість. І тому виникають спазми, біль і так далі. З віком чутливість цих рецепторів зменшується. Причому не має значення, чи народжувала.

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Але важливо, щоб біль не ставав сильнішим. Якщо завжди допомагала одна таблетка від болю, а в якийсь момент стало треба дві чи й три – це вже ознака, що треба йти до лікаря, бо щось пішло не так. Якщо в жінки ніколи не було болючих місячних, а раптом – в 25, 30, 40 – вони стали болючими, це теж погана ознака. Теж треба йти до лікаря і з'ясовувати – що сталося.



Якщо біль нестерпний і посилюється – варто звернутися до лікаря

А біль при овуляції – це норма?

Так. Єдине – іноді вони можуть бути дуже сильні. Овуляція – це коли визріває фолікул, який містить у собі яйцеклітину, він розривається. Яйцеклітина йде за своїм маршрутом, а в місці розриву виливається рідина і утворюється інша залоза – жовте тіло. І кожен місяць цей процес відбувається. Але оцей розрив може відбутися поряд із судиною. І коли це відбувається – починається внутрішньочеревна кровотеча, цей процес називається апоплексія яєчника.

Кров – дуже агресивне середовище для черевної порожнини, вона на нього реагує страх як. Якщо кровотеча не продовжується – можна обійтись без операції. Але іноді потрібна навіть госпіталізація. Тому якщо біль не проходить – треба йти в стаціонар. Не обов'язково все закінчиться операцією, але треба бути близько до лікаря. Якщо ж стан погіршиться – кровотеча продовжиться, почнуться проблеми з тиском, тоді треба операція і порятунок жінки. Якщо все стає на свої місця – на наступний день відпустять додому.

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А як визначити – коли треба до лікаря? Бо у нас же жінки можуть і потерпіти.

Є такий синдром першої безсонної ночі. Коли ніч не спиш – треба викликати лікаря.

Передменструальний синдром – це норма чи відхилення?

У світі ПМС вважається діагнозом. Він має ступені вираженості. І найвищий ступінь навіть лікується препаратами, зокрема, і антидепресантами. Інколи навіть потребує госпіталізації, якщо жінка розуміє, що не може працювати, що наскільки психологічно важко. Це суб'єктивна річ, але часто супроводжується здуттям кишківника, проблемами з потовиділенням тощо. З початком місячних це все проходить. Але оцей тиждень до може бути достатньо серйозним. Інколи це може тривати довше. Тоді це потребує втручання.

Чим лікувати – сьогодні рекомендують гормональні контрацептиви. Раніше вважали, що передменструальний синдром буває тільки у жінок, в яких є овуляція. На сьогодні вже виділили декілька варіантів ПМС. Є випадки, коли ПМС буває у жінок, яким видалили яєчники і матку. Є гормонозалежний ПМС: жінка приймає гормональні контрацептиви, у неї отакі груди і болить живіт. Хоча контрацептиви вважалися лікувальними препаратами. Варіантів багато.

Але не треба не зважати на це. Два дні не виходити з дому, а потім все пройде – це не вихід. Деякі жінки навіть міняють роботу, тому що розуміють, що вони не можуть так. Треба йти до лікаря. Так, іноді це довго лікується. Але не треба сидіти з цією проблемою вдома і казати "я потерплю". Тому що це може призвести до важкої депресії і навіть суїцидальних думок. Краще звернутися до лікаря, психоневролога, який може виписувати рецепти на ліки, і пройти лікування. Тому що це не жарти, це серйозний діагноз.

Чи можна відрегулювати календар менструального циклу без прийому препаратів?

Є роботи науковців, які доводять, що у жінок, які живуть в одному приміщенні – у гуртожитку, на спортивних зборах якихось – буде синхронізуватися цикл. У команди спортсменок місячні приходять одночасно. Це пов'язують з певними речовинами нашого тіла, які ми нюхом не відчуваємо, а вони є, вони ароматичні і впливають на нас. І це єдине, чим можна відрегулювати календарний цикл. Іншими способами – ні. Треба знати свій цикл і до нього звикати.

Чи безпечні менструальні чаші?

Це як і з тампонами. Якщо ви знаєте, як користуватися, немає проблем із м'язами тазового дна, якщо можете поставити і вийняти – користуйтесь. Але пам'ятайте – чашу радять на цілий день ставити, і кров накопичується. А кров – не найкраще середовище для бактерій, які живуть у піхві. Бо розмножуються ті, які нам не потрібні. На інструкції до тампонів попереджають, що якщо носити його більше, ніж треба – може виникнути інфекційно-токсичний шок, тому що розмножується стафілокок і стрептокок у великій кількості. Так само – і з чашами.

У ситуації "треба зараз" – чаша гарно працює. Але якщо жінка не вміє користуватися – не варто на це переходити.

Які фізичні навантаження можна під час місячних? Кажуть, що йога, наприклад, знімає спазми.

Гарно допомагає присідання – знімає біль під час місячних. Можна бігати, танцювати – якщо жінка нормально себе почуває. Не бажано займатися такими вправами, під час яких відбувається підйом тазу вгору. Щоб по маткових трубах не пішла менструальна кров, щоб вона йшла тільки вниз. Бо якщо вона закидатиметься в черевну порожнину – це може бути ризиком захворювання під назвою "ендометріоз".



Вправи з закиданням тазу догори не варто робити під час менструації, це ризик ендометріозу

Багато міфів довкола питання абортів. З точки зору медицини – які способи переривання вагітності найбезпечніші, а які – найбільш травматичні?

У медицині дуже мало чогось однозначного. Вона друга по точності після філософії. Тобто, філософія трохи точніша. Медицина – потім. Тому треба розуміти, що ми кожен раз говоримо про якусь тенденцію – і конкретну жінку. Бо є тенденція – краще для всіх робити отак, а в конкретному випадку може бути нюанс, який перешкоджає пройти саме таким медичним шляхом.

У нас у державі офіційно прийнято, що вагітність за бажанням жінки може бути перервана до 12 тижнів вагітності. В залежності від ситуації за медичними чи соціальними показаннями – якщо це зґвалтування або юний вік вагітної, термін вагітності може бути і більшим. Тоді засідає спеціальна медико-соціальна комісія і приймається рішення. У нас можна перервати вагітність до 21 тижня. У 22 тижні вже вважається, що така дитина, навіть якщо вона народиться передчасно, може бути врятована. Тому на пізніших термінах заборонено переривати вагітність. Але може бути ситуація, коли сталася загибель дитини. Тоді викликаються пологи. Але це дуже сумні історії.

Є дві групи способів переривання вагітності – медикаментозні засоби і хірургічні. Хірургічні також є кількох видів: вакуумна регуляція, або класичний аборт, так зване "вишкрібання".

Кожен спосіб має свої переваги і недоліки. І абсолютно безпечних немає. Як і абсолютно безпечної контрацепції. Тому що ми йдемо проти фізіології. Ми влаштовані так, щоб народжувати. І коли потрібно перервати вагітність – це не фізіологічний процес. Я не можу бути проти абортів, я лікар і розумію, що іноді вони необхідні. Але я – за розумну контрацепцію. Краще не доводити до стану, коли треба йти і переривати.

Медикаментозні аборти використовують на більш ранніх термінах вагітності. Кровотеча може відбуватися і в домашніх умовах. Це будуть просто більш рясні місячні. Єдине – можливий больовий синдром. І також варто врахувати психологічний аспект – коли жінка сама. Одна жінка зможе це витримати, інша побачить кров, втратить свідомість. Госпіталізація для проведення аборту потрібна лише на півдня.

Найбільш небезпечні аборти – кримінальні, коли жінка сама намагається щось зробити за допомогою якихось методів, які вона десь вичитала. Такі випадки можуть мати дуже погані наслідки для здоров'я. Наприклад, у Рядянському Союзі, коли до 1953 року були заборонені аборти, щорічно інфікувалась і гинула велика кількість жінок, які намагалися самі перервати вагітність.



Переривати вагітність в жодному випадку не можна самостійно, без медичної допомоги

Переривання вагітності повинне проводитись у медичному закладі, медичним працівником, з інформуванням жінки і з попереднім обстеженням. Лікар має переконатися, що немає ніяких запальних процесів, тому що будь-який з них може погіршити ситуацію після аборту, і також – що вагітність маткова. Бо бувають ситуації, коли не зробили УЗД, нібито провели вакуумну регуляцію, а вагітність виявилася не в матці, а в матковій трубі. Тоді треба повторна госпіталізація і операція.

Небезпечно те, що робиться не по правилах. А всі наявні методи достатньо безпечні. Але не можна сказати, що вони всі ні до чого поганого не призведуть. Тут неможливо прогнозувати. Навіть при прекрасних лікарях, чудесному медичному закладі і у цілком здорової жінки може виявитися якесь неочікуване ускладнення, яке приведе до фатальних наслідків, починаючи від алергії і закінчуючи перфорацією матки, яка потребуватиме її видалення.

Тому лікарі не люблять цю процедуру, з різних причин. Це не той процес, на якому треба заробляти гроші. Ми робимо цю роботу, але це важко.

Зараз трапляються випадки, коли жінка сама перериває вагітність?

Так. Це у великих містах більш-менш нормально. А у селі, коли до лікарні у райцентрі ще треба доїхати, а коли їхати, якщо тут городи і корова, – це трапляється. І це соціальна проблема доступності медичної допомоги. І відсутності інформації для дівчаток і жінок – як не завагітніти, розумної контрацепції, медичного працівника, який би пояснив, що аборт – це всього півдня, і нічого страшного немає.

Правда, що чим більше молода дівчина робить абортів, тим менше у неї шансів потім завагітніти?

Зазвичай так, і не тільки для молодої дівчини. Аборт – це травматизація матки, слизової, шийки. З іншого боку – імунологічні процеси, які починають відбуватися в організмі жінки. Це глибокі процеси, які починаються організмі і тривають 9 місяців. І коли їх грубо переривають – імунна система не розуміє, що відбувається. Навіть ситуація із завмерлою вагітністю краща, ніж переривання. Бо тоді організм отримує інформацію, що вагітність чомусь не розвивається, і запускає зворотний процес, і відбувається викидень. Жінка тоді легше відновлюється. А коли процес перервали, плюс медикаментозне і хірургічне втручання – це погано. Немає такої цифри, що 3 аборти – нормально, а 5 – вже шкідливо. Комусь і один може стати фатальним. А хтось і після 5 зможе народити. Але кожен аборт віддаляє наше жіноче здоров'я.

Як підібрати свій спосіб контрацепції?

Спершу треба йти до лікаря. Бо кожен спосіб контрацепції має свої особливості і протипоказання. І не завжди ви самі в себе можете ці протипоказання виявити.

Перед призначенням будь-яких гормоновмісних засобів – гормональні таблетки, спіраль, пластирі, вагінальні кільця, імпланти, треба обстежити молочну залозу, чи немає там якихось онкологічних чи біля онкологічних проблем. Тільки тоді лікар може щось призначити. А здавати йому свої гормони – не треба. Також лікар повинен спитати про історію тромбозів у родині, про інші речі. Щоб ставити спіраль – треба робити УЗД, щоб виявити, чи немає протипоказань. Треба здати мазки на флору – чи немає запального процесу, бо він також може нашкодити.

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Чи правда не завагітнієш, доки годуєш грудьми?

Тоді б у нас не було жодних дітей-погодок. А їх багато. Це не правда. У жінки, яка не годує грудьми, перша овуляція може відбуватись у середньому через 90 днів. У тієї, що годує – і через 90 днів, і через рік. Точно невідомо. У тієї самої жінки може бути по-різному після перших і других пологів – кожен раз гормональна система по-різному реагує. Тому перші три місяці після пологів умовно ще можна не запобігати, але пам'ятати, що все можливо. А далі, не зважаючи на кількість і якість годувань, треба запобігати, якщо ви не хочете дітей, які потім разом підуть в перший клас.

Ще один міф, що оральні контрацептиви призводять до безпліддя. Чи не міф?

Міф. Я навіть розповідати не буду. Це абсолютна нісенітниця.

Пані Наталю, виходить, з усіма питаннями жіночого здоровя краще йти до лікаря.

Так!

Жінка нічого сама не може контролювати?

Може. Якщо займається спортом, не палить, стежить за харчуванням. Це від пацієнта залежить. З усім іншим – до лікаря. Часто порівнюю наше тіло з автомобілем, а лікарню з автосервісом. Якщо в нас машина застукала чи задеренчала – поїдемо на СТО. Не будемо ж самі під капотом ритися, клеми чистити, щось міняти? Це одна на мільйон жінка так зробить. Краще до майстра. А тіло, думаєте, не складніше за машину? Складніше! І ми, лікарі, вчимося, для того, щоб вам допомагати з вашим же тілом. Тому – спершу до лікаря, а не "під капот".

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