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      Відома компанія інвестує в український бізнес найбільшу суму за останні 10 років

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      Horizon Capital інвестує в український бізнес найбільшу суму за останні 10 років
      Horizon Capital інвестує в український бізнес найбільшу суму за останні 10 років / newsday.kh.ua

      Компанія Horizon Capital інвестує найбільшу суму за останні 10 років в українські експортно-орієнтовані компанії.

      Про це повідомили у прес-службі компанії Horizon Capital.

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      Відомо, що під час засідання Національної інвесради у Давосі Horizon Capital зібрала орієнтований на Україну 200-мільйонний фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III), у створенні якого взяли участь нові та вже існуючі приватні та інституційні інвестори.

      Що відомо про Horizon Capital? Horizon Capital є провідною інвестиційною компанією в Україні, яка керує 4 фондами прямих інвестицій з активами понад 850 мільйонів доларів та 25 роками інвестиційного досвіду в регіоні. Компанія є активним інвестором та підтримує підприємців.

      Українські компанії надзвичайно цікаві міжнародним інвесторам через свою виняткову вартість, швидкі темпи росту порівняно з іншими країнами, а також близькість до європейського ринку,
      – додали у прес-службі.

      До слова, перевершивши свою першочергову мету в 150 мільйонів доларів, EEGF III став найбільшим за останні 10 років фондом прямих інвестицій в Україну.

      Фонд має на меті підтримати експортно-орієнтовані українські компанії, що працюють передусім у сфері IT, а також сільського господарства, легкої промисловості та виробництва продуктів харчування,
      – зазначили у відомстві.

      Крім того, фонд планує інвестувати в компанії, що працюють в сегментах e-commerce, охорони здоров’я, фармацевтики, споживчих товарів і фінансових послуг. Розмір інвестицій на кожну окрему компанію становитиме 5-20 мільйонів доларів, які будуть інвестовані в наступні 2-3 роки.

      Цікаво, що наразі EEGF III здійснив шість інвестицій, п’ять з них в українські експортно-орієнтовані підприємства, що швидко розвиваються.

      Нагадаємо, що український аграрний експорт за результатами 2018 року досяг нового рекорду. Він перевищив 18,8 мільярдів доларів.

      Теги: Новини України Інвестиції Бізнес Гроші Експорт
      Джерело: 24 Канал
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