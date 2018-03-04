Відома модель Белла Хадід вразила стильним образом: фото

Знаменита американська модель Белла Хадід з'явилась у Парижі в стильному костюмі відомого бренду.

Відповідні світлини та відео зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

На модну вечірку, що пройшла в столиці Франції, Белла Хадід вбрала стильний костюм з колекції дизайнера Карла Лагерфельда. Міні-спідниця та довгий піджак зі спокусливим вирізом підкреслили стрункі форми знаменитості.

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Шикарний костюм з чорно-коричневим принтом Белла Хадід доповнила стильними окулярами, яскравою сумочкою з блискітками та чорними туфлями на підборах.

Американці у Парижі,

– підписала світлини Белла Хадід.

Прихильники моделі із захватом відреагували на дописи, запитуючи, як Белла Хадід може так гарно виглядати весь час.

F is for Допис, поширений (@bellahadid) 3 Бер 2018 р. о 11:24 PST