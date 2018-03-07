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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відома модель Емілі Ратажковскі показала спокусливі фото з відпочинку

1582 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі

Американська модель Емілі Ратажковскі поділилась неймовірними світлинами з відпочинку в пустелі.

Відповідні фото знаменитості з'явились на сторінці в Instagram.

Сексапільна Емілі Ратажковскі позує на фоні неймовірно красивої пустелі в червоному суцільному купальнику. Модель грайливо поставила ногу біля каміна, злегка вигнувши спину.

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Окрім цього, Емілі Ратажковскі показала, як вона зустріла ранок в басейні. Розкішна модель оголена занурилась у воду, при цьому її відображення стильно віддзеркалювалось у воді.

Розкішні апартаменти та неймовірні краєвиди не залишають сумнівів, що новоспечене подружжя – Емілі Ратажковскі та Себастьян Бір-Маклард – проводить незабутній відпочинок в пустелі. Водночас прихильники із захватом чекають нових фото моделі, засипаючи компліментами знаменитість.

Purple skies

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Теги: LifeStyle Мода відпочинок Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня
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