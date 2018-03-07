Відома модель Емілі Ратажковскі показала спокусливі фото з відпочинку
Американська модель Емілі Ратажковскі поділилась неймовірними світлинами з відпочинку в пустелі.
Відповідні фото знаменитості з'явились на сторінці в Instagram.
Сексапільна Емілі Ратажковскі позує на фоні неймовірно красивої пустелі в червоному суцільному купальнику. Модель грайливо поставила ногу біля каміна, злегка вигнувши спину.
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Окрім цього, Емілі Ратажковскі показала, як вона зустріла ранок в басейні. Розкішна модель оголена занурилась у воду, при цьому її відображення стильно віддзеркалювалось у воді.
Розкішні апартаменти та неймовірні краєвиди не залишають сумнівів, що новоспечене подружжя – Емілі Ратажковскі та Себастьян Бір-Маклард – проводить незабутній відпочинок в пустелі. Водночас прихильники із захватом чекають нових фото моделі, засипаючи компліментами знаменитість.