Відома модель Емілі Ратажковскі показала спокусливі фото з відпочинку

Американська модель Емілі Ратажковскі поділилась неймовірними світлинами з відпочинку в пустелі.

Відповідні фото знаменитості з'явились на сторінці в Instagram.

Сексапільна Емілі Ратажковскі позує на фоні неймовірно красивої пустелі в червоному суцільному купальнику. Модель грайливо поставила ногу біля каміна, злегка вигнувши спину.

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Окрім цього, Емілі Ратажковскі показала, як вона зустріла ранок в басейні. Розкішна модель оголена занурилась у воду, при цьому її відображення стильно віддзеркалювалось у воді.

Розкішні апартаменти та неймовірні краєвиди не залишають сумнівів, що новоспечене подружжя – Емілі Ратажковскі та Себастьян Бір-Маклард – проводить незабутній відпочинок в пустелі. Водночас прихильники із захватом чекають нових фото моделі, засипаючи компліментами знаменитість.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 6 Бер 2018 р. о 11:41 PST

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 6 Бер 2018 р. о 5:40 PST