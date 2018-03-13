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Відома модель Кейт Мосс поділилась секретами своєї стрункості

249 Читать новость на русском
Кейт Мосс
Кейт Мосс

Британська модель Кейт Мосс завжди виглядає розкішно та ніколи не мала проблем із зайвою вагою. Знаменитість розповіла, в чому полягає секрет її стрункості.

Як відомо, популярна манекенниця неодноразово стверджувала, що ненавидить займатись спортом. Кейт Мосс навіть заявляла про "алергію" на спортивні зали. Однак нещодавно модель переглянула свої вподобання та виділила місце в графіку на фітнес-тренування і йогу.

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Я перебуваю тільки на початковому етапі і після кожного тренування в залі відчуваю себе жахливо, а також кажу собі, що не повернуся до цього катування. Однак вже побачені результати змушують мене це робити знову і знову. Наприклад, всього за 10 днів занять я зменшила талію на 0,5 сантиметра,
– розповіла Кейт Мосс.

Модель звертається за послугами до фітнес-тренера 3 рази на тиждень. Зірка інтенсивно займається спортом щонайменше 1 годину.

Окрім фізичних навантажень, Кейт Мосс стежить за харчуванням. Модель дотримується правила 80/20. Це означає, що 80% часу вона контролює свій раціон, вибирає здорові низькокалорійні продукти, а 20% часу дозволяє собі їсти все, що їй захочеться. Достеменно відомо, що Кейт Мосс не відмовляє собі в купівлі картоплі-фрі, оскільки декілька разів зірка потрапляла в об'єктиви папараці на вулицях Лондона саме з цією стравою.

Теги: LifeStyle Мода Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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