Відома модель plus-size показала запальний танець в бікіні: відео

Відома пишнотіла модель Ешлі Грем вразила прихильників запальним танцем.

Спокусливе відео моделі з'явилось в Instagram.

Відомо, що запальний танець Ешлі Грем виконала на знімальному майданчику, де проводили фотосесію для журналу Sports Illustrated Swimsuits. Це сталось посеред пляжу, де скупчилось чимало працівників видання. Судячи з відео, на знімальному майданчику була невимушена атмосфера.

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Це тверк. Ешлі Грем продемонструвала це на пляжі,

– підписали допис представники журналу.

На кадрах Ешлі Грем виконує запальний танець в міні-бікіні червоного кольору. Спокуслива модель plus-size, не соромлячись, вигинає своє тіло та з пристрастю крутить стегнами. Біля 30-річної знаменитості тверк станцювала й інша жінка, яка була присутня на зйомках.