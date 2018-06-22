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Відома олімпійська чемпіонка програла справу проти України на 50 мільйонів: деталі

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Олімпійська чемпіонка Баюл програла справу в американському суді проти України, за якою хотіла стягнути 50 мільйонів доларів
Олімпійська чемпіонка Баюл програла справу в американському суді проти України, за якою хотіла стягнути 50 мільйонів доларів / Getty Images

Федеральний суд Центрального округу Каліфорнії (США) ухвалив рішення за справою щодо позову колишньої української фігуристки та олімпійської чемпіонки Оксани Баюл, яка хотіла стягнути з України 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції на своєму офіційному сайті.

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Як зазначили у відомстві, у 2015 році Баюл до американського суду подала позов проти України, Джозефа Чарльза Леміра, Делаверської корпорації Olympic Champions Ltd та корпорації з Британських Віргінських островів Olympic Champions Ltd.

Позивач заявляв, що відповідачі порушили принцип сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору між Оксаною Баюл та зазначеними компаніями, а також передали права на використання її імені, популярності та біографічної інформації непричетним третім особам. Водночас оплата такого використання здійснювалася неналежним чином, що призвело до неотримання позивачем належного прибутку. Сума заявлених позовних вимог складала понад 50 мільйонів доларів США,
– зауважили у Мін’юсті.

У підсумку, як підкреслюється, суд визнав, що вимоги позивача є безпідставними, а тому підлягають відхиленню, та таким чином ухвалив рішення на користь України, задовольнивши клопотання держави про залишення позову без розгляду.

Нагадаємо, у 1994 році у норвезькому Ліллегаммері Оксана Баюл здобула перше в історії олімпійське "золото" для України – тоді фігуристці було лише 16 років. Згодом уродженка колишнього Дніпропетровська перебралася до США, де спершу працювала за контрактом, а, покинувши спорт, зайнялася бізнесом. До слова, у Штатах Баюл неодноразово опинялася у центрі різноманітних скандалів і лікувалася від алкоголізму.

Теги: Новини України Гроші Новини спорту Судді Новини США фігурне катання Міністерство юстиції
Джерело: 24 канал
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