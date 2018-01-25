Відома співачка здивувала неприродною формою губ: фотопорівняння

Американська співачка Крістіна Агілера не раз корегувала своє тіло за допомогою пластичної хірургії – співачка збільшувала груди, коригувала сідниці, "вирівнювала" ніс та збільшувала губи. Така кількість операцій, здається, остаточно вбила всю природну красу.

Нещодавно папарацці опублікували фото Крістіни Агілери, де вона позує в брючному костюмі з глибоким вирізом. Однак, шанувальників найбільше здивувала форма губ співачки – вони викривленої форми та неоднакового об'єму.

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Крістіна Агілера

Також не сподобався шанувальникам і сам образ – через занадто глибокий виріз створюється ефект повної відсутності грудей.

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