Відома ціна квартир, які в Україні користуються найбільшим попитом

Аналітики з'ясували, житлова нерухомість якого цінового діапазону користується найбільшим попитом в Україні.

За прогнозами експертів, на обвал цін на ринку житлової нерухомості України сподіватись не варто.

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А за підсумками 2018-го року можна зробити висновок, яке житло надалі користуватиметься попитом серед українців.

На сьогодні найбільше цікавляться квартирами у ціновій категорії від 30 до 100 тисяч доларів, інформує "Деловая столица". У цьому ціновому сегменті працює 80% забудовників Києва.

Аналітика свідчить, що за останні півтора року кількість угод до 50 тисяч доларів помітно зросла. Водночас вартість житла зросла в середньому на 20%.

Експерти констатують активність ринку новобудов столиці. Зростанню попиту на житло сприяють програми лояльності та фінансові інструменти – розстрочка від забудовника, партнерські програми іпотечного кредитування з банками.

Раніше 24 канал детально пояснював, які програми кредитування житла на сьогодні діють в Україні.

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До слова, за даними Держстату за перші 3 квартали 2018 року в Україні було введено в експлуатацію понад 5,2 мільйона квадратних метрів житла, а найбільшим попитом користувались однокімнатні квартири.