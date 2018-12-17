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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Відома ціна квартир, які в Україні користуються найбільшим попитом

      477 Читать новость на русском
      Які квартири користуються найбільшим попитом в Україні
      Які квартири користуються найбільшим попитом в Україні / Shutterstock

      Аналітики з'ясували, житлова нерухомість якого цінового діапазону користується найбільшим попитом в Україні.

      За прогнозами експертів, на обвал цін на ринку житлової нерухомості України сподіватись не варто.

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      А за підсумками 2018-го року можна зробити висновок, яке житло надалі користуватиметься попитом серед українців.

      На сьогодні найбільше цікавляться квартирами у ціновій категорії від 30 до 100 тисяч доларів, інформує "Деловая столица". У цьому ціновому сегменті працює 80% забудовників Києва.

      Аналітика свідчить, що за останні півтора року кількість угод до 50 тисяч доларів помітно зросла. Водночас вартість житла зросла в середньому на 20%.

      Експерти констатують активність ринку новобудов столиці. Зростанню попиту на житло сприяють програми лояльності та фінансові інструменти – розстрочка від забудовника, партнерські програми іпотечного кредитування з банками.

      Раніше 24 канал детально пояснював, які програми кредитування житла на сьогодні діють в Україні.

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      До слова, за даними Держстату за перші 3 квартали 2018 року в Україні було введено в експлуатацію понад 5,2 мільйона квадратних метрів житла, а найбільшим попитом користувались однокімнатні квартири.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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