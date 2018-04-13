Відома українська художниця відкрила у Києві одразу дві виставки

Роботи заслуженого художника України львів'янки Ярини Юрик вперше демонструються в столиці. І одразу – в двох галереях. Виставка "Моя Україно…" експонується у Будинку-музеї Тараса Шевченка, а "Образи української ідентичності" – в музеї Михайла Старицького.

Виставка "Моя Україно…" – це роботи молодого митця нової хвилі модерного українського мистецтва із серій "Світе милий… Моя Україно", "Місця пам'яті…", "Буття…" Більшість робіт були представлені на міжнародних виставках малярства, зокрема, на найбільшій виставці мистецтва у світі Art Еxpo New-York-2017. Також окремі роботи експонувались у Національному музеї Гранд Пале у Парижі та Меморіалі Латинської Америки у Сан-Пауло. Тепер вони вперше будуть представлені в Україні.

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Для мене наука та мистецтво – два способи пізнання світу, моя "сродна праця", моя найбільша любов – "Світе милий… Моя Україно". Мистецтво несе добро і світло, фіксує невловиму аморфність миті... Осмислення філософських тем "Життя" та "Душі Всесвіту", "Смерті", "Добра і зла", "Миру", "Гармонії", "Катарсису" здійснюється за допомогою образів природи із застосовуванням контекстуального та екологічного підходу,

– каже Ярина Юрик.

Художниця акцентує увагу на тому, що вся її творчість "здійснюється з метою популяризації українського сучасного мистецтва та не є комерційним проектом".

Хто така Ярина Юрик? Художниця-акварелістка. Заслужена художниця України, кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну та основ архітектури НУ "Львівська політехніка". Її роботи повернулись в Україну з Парижу, де вперше були репрезентувані у Національному музеї Гранд Пале на найбільшому у світі 50-му Салоні дизайну та акварелі. Юрик є засновником сучасного науково обґрунтованого кордоцентричного світоглядного напряму акварельного малярства в Україні.