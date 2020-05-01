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      Відома українська мережа супермаркетів подякувала своїм покупцям за довіру

      Мережа супермаркетів "Рукавичка"

      Мережа супермаркетів "Рукавичка" нещодавно виклала у мережі відео про вдячність своїм покупцям та дезінфекцію у магазинах для безпеки відвідувачів і персоналу.

      Працівники мережі "Рукавичка" у масках та рукавичках ретельно дезінфікують усі поверхні, запаковують свіжий запашний хліб та роблять все для того, щоб похід у магазин був безпечним. У ці нелегкі часи завжди залишаються ті, хто працює, щоб зробити наше життя комфортнішим, ті, хто не боїться ризику та створює найбезпечніші умови для своїх клієнтів.

      "Ми кожного дня продовжуємо свою роботу, щоб у вас були необхідні свіжі продукти. Ми готові докладати до цього максимум зусиль та мінімізувати ризики небезпеки для кожного покупця. Ми завжди готові підтримати вас. Разом ми переживемо будь-яку негоду. А якщо під захисними масками не видно наших усмішок – дивіться в наші очі!", – зазначається у відеоролику мережі супермаркетів "Рукавичка".

      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новини України "Рукавичка"
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