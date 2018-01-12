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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Відома українська співачка MamaRika виходить заміж

13:26, сьогодні 5165 Читать новость на русском
MamaRika і Сергій Середа
MamaRika і Сергій Середа / Viva

Співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) поділилась в мережі радісною звісткою. Сьогодні її бойфренд, актор Сергій Середа освідчився їй.

Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я відповіла "так", – йдеться у підписі на фото, на якому вона показала свою розкішну обручку.

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Ще в жовтні 2017 року MamaRika розповідала, що втомилася стимулювати коханого до весілля. Але сьогодні вона нарешті стала нареченою.

До слова, українська співачка перебуває в романтичних стосунках з Сергієм Середою з 2015 року.

Теги: LifeStyle Музика Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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