Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
13:26, сьогодні 5165 Читать новость на русском
Співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) поділилась в мережі радісною звісткою. Сьогодні її бойфренд, актор Сергій Середа освідчився їй.
Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Я відповіла "так", – йдеться у підписі на фото, на якому вона показала свою розкішну обручку.
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Ще в жовтні 2017 року MamaRika розповідала, що втомилася стимулювати коханого до весілля. Але сьогодні вона нарешті стала нареченою.
До слова, українська співачка перебуває в романтичних стосунках з Сергієм Середою з 2015 року.
Джерело: 24 Канал
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