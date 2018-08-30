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Відома українська тенісистка закінчить кар’єру після виступів на US Open

121 Читать новость на русском
Ольга Савчук
Ольга Савчук / Теннисный Портал Украины

Українська тенісистка Ольга Савчук вирішила закінчити професійну кар’єру. Останнім турніром для неї стане US Open, де вона виступить у парі з ще однією українкою Еліною Світоліною.

Ольга Савчук дебютувала в професійному турі в 2002 році. На її рахунку три титули WTA, які вона завоювала в Ташкенті, Катовіце і Хобарті. У 2016 році Ольга представляла Україну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

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У минулому сезоні тенісистка встановила особистий рекорд в парному рейтингу – 33-е місце, а також показала кращий результат у кар'єрі на парних турнірах Grand Slam – чвертьфінал Roland Garros. Савчук є рекордсменкою збірної України в Кубку Федерації за кількістю зіграних років – 12, та за кількістю парних перемог – 18.

"Так, дійсно цей US Open – мій останній турнір. Я вже давно прийняла для себе таке рішення, що закінчу кар'єру саме в Нью-Йорку, і вже повідомила про це в WTA. Які плани на майбутнє? Давайте поговоримо про це після закінчення турніру. Поки готуюся до матчу", – розповіла Савчук порталу btu.org.ua.

У матчі першого кола Відкритого чемпіонату США Ольга Савчук разом з Еліною Світоліною буде протистояти словацької парі Вікторія Кужмова / Магдалена Рибарікова. Матч відбудеться у четвер, 30 серпня. Нинішній розіграш US Open – 40-й парний турнір серії Grand Slam, на якому стартує Савчук.

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Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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