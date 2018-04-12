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Відома в Голівуді українська художниця покаже роботи у Києві

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13 квітня у київському культпросторі Sky Art відкриється виставка сучасної української художниці Юлії Моховікової – Mimicry. Картини молодої киянки знаходяться у колекціях світових селебріті, зокрема, у зірки кіно Міли Йовович.

В експозиції представлено близько 20-ти робіт художниці, більшість полотен створено у 2015-2018 роках. Виставка триватиме до 20 травня, вхід для усіх бажаючих – вільний.

Проект Mimicry аналізує природнє та соціальне пристосуванство на прикладі людини і тварини, підкреслюючи ледь помітну грань між способом виживання у світі тварин та отриманням бажаного у світі людей.

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Соціальна залежність часто є домінуючою, що не дозволяє особистості рости і розвиватися так, як це закладено природою. Моя виставка про природню еволюцію людської особистості, про свободу та трошечки про бунт. У більшості робіт я використала художню алегорію, – підкреслює Юлія Моховікова.

"Картини цієї художниці часто виставляються не в Україні, особливо у такому обсязі. Думаю, мистецтво, яке межує з дизайном та коміксами, особливо зацікавить професійні дизайнерські студії", – зазначає засновник Sky Art Foundation Дмитро Палієнко.

Хто така Юлія Моховікова? Художниця народилася у Києві. Отримала диплом архітектора. Персонажі її робіт покриті подряпинами і іронічними написами, викликають ностальгію за декадансом та поп-артом. Колір, товсті контури, груба заливка вказують на апеляцію до Френсіса Бекона, який зображував рухомі об'єкти, ізольовані в написаних на полотні геометричних фігурах. На противагу цьому прийому, тварини Моховікової відображені на площині, вони нерухомі, нагадуючи графіті та колажі.

Теги: LifeStyle Фотоновини Анонс Новини культури Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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