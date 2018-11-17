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      Відоме ім'я митрополита УПЦ МП, який прийде на Об'єднавчий собор

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      Митрополит УПЦ МП Софроній (Дмитрук) прийде на Об'єднавчий собор
      Митрополит УПЦ МП Софроній (Дмитрук) прийде на Об'єднавчий собор / cherkasy-orthodox.com.ua

      Митрополит Черкаський та Канівський Української православної церкви Московського патріархату Софроній (Дмитрук) не приховує, що є прихильником створення автокефальної церкви в Україні. Він завив, що прийде на Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної православної церкви та обрати її предстоятеля.

      Про це священослужитель сказав в інтерв'ю BBC Україна.

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      У мене така позиція: я на Собор піду, але не для того, аби кричати: "Ура, все вирішено", а щоб спостерігати. Я піду туди як спостерігач для того, щоб вирішити, як краще вчинити, щоб було добре для нашого народу. Уявіть собі. У нас (УПЦ МП) є монастирі, приходи - немало, 12 тисяч. І от з цих 12 тисяч скількись перейде до нової церкви, решта залишиться. І ці переходи відбуватимуться з великою натугою, можливо, не без крові. Але це все дуже просто можна було б вирішити, без жодних розколів,
      – зазначив митрополит.

      На його думку, якби всі єпископи УПЦ МП вирішили перейти до Єдиної помісної церкви, то "ніякого розколу не було б". Він зауважив, що тоді всі прихильники Московського патріархату також пішли б за священниками, а парафії та монастирями належали б до Автокефальної церкви.

      Митрополит Софроній додав, що хотів би, аби весь єпископат УПЦ МП був присутнім на Об'єднавчому соборі, але знає, що багато єпископів не прийдуть.

      "Мені б хотілося бачити більше. Скажу причину: на мою думку, якщо предстоятеля нової церкви обиратимуть голосуванням, то – якщо ми хочемо, щоб це була церква законна в повному розумінні цього слова, – треба, щоб її предстоятель був від канонічної церкви. А щоб предстоятель був від неї, то треба, щоб на соборі (її представники) були більшістю", – сказав він. 

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      Митрополит підкреслив, що не боїться покарання за прихід на Собор, адже участь у ньому не є канонічним порушенням.

      Священослужитель допускає, що на Об'єднавчий собор можуть прийти набагато більше, ніж троє ієрархів УПЦ МП, які були в "Українському домі".

      Відомих (прихильників автокефалії в УПЦ МП, – 24 канал) двоє – я і Олександр (митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко). Потім з'явився Симеон. Може є ще шість чи двадцять а хто вони такі, то невідомо. Це як Верховна Рада: виступає три-чотири-п'ять чоловік, а голосують усі. Так само і тут: відомих може бути кілька людей, а потім інші можуть змінювати своє ставлення і свої дії,
      – підсумував він.

      Нагадаємо, колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ МП, а нині керівник проекту відкритого православного університету Святої Софії протоієрей Георгій Коваленко повідомив, що 22 листопада відбудеться Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля. За словами очільника УПЦ КП Філарета, Собор може пройти у Софійському соборі в Києві.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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      Теги: Новини України Єдина помісна церква Релігія Томос УПЦ МП Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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