Відоме спортивне видання оскандалилось картою з "російським" Кримом: фото

Популярна спортивна польська газета Przegląd Sportowy опублікувала карту з клубами, які увійшли до групового етапу Ліги Чемпіонів, зобразивши півострів Крим на ній територією Росії.

30 серпня відбулось жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів.

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На карті, якою польське видання Przegląd Sportowy проілюструвало новину про це жеребкування, зображені логотипи футбольних клубів Європи на фоні країн, які вони представляють.

На фоні України, зображений логотип футбольного клубу "Шахтар", який єдиний з українських клубів зіграє в груповому етапі Ліги Чемпіонів.

Територія тимчасово окупованого Криму на цій карті зафарбована у колір, яким позначена Росія.



Польське спортивне видання зобразило Крим "російським"

Щоправда, через деякий час новина з неправильною картою була видалена із сайту Przegląd Sportowy.