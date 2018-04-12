Відомі актори розповіли, чому починали кар'єру з порнофільмів: 18+

Багато голлівудських акторів починали свою акторську кар'єру з фільмів для дорослих, адже для того, щоб в них зніматися не потрібно було бути відомим, до того ж, за зйомки в еротичних фільмах можна було непогано заробити.

Зйомку у відвертих сценах більшість акторів пояснюють сильною потребую у грошах.

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Актори, які почали кар'єру з порнофільмів:

Демі Мур

Важке дитинство, постійні втечі з дому, непримітна зовнішність і постійний брак грошей привели юну Демі Мур на знімальний майданчик картин для дорослих. Замість звичайних фільмів їй запропонували знятися в садомазо під назвою "Бандаж для незайманих". Від гонорару в розмірі 10 тисяч доларів акторка просто не змогла відмовитися. Згодом вона витратила ці гроші на корекцію зовнішності.

Арнольд Шварцнеггер

Ще до переїзду в США, актор позував голим в журналі для геїв. Після переїзду він грав другорядні ролі в еротичних фільмах.

Сильвестр Сталлоне

В молодості Сталлоне погоджувався на все, що пропонували. Після вдалого кастингу актора в фільм "Вечірка у Кітті та Стада" фільм перейменували в "Італійського жеребця". Незважаючи на те, що це не та слава, про яку мріяв актор, його все-таки помітили і почали запрошувати в картини іншого жанру. Але саме комічне в цій ситуації те, що майбутній Роккі отримав за роль смішний гонорар – 200 долларів.

Джекі Чан

Єдина роль Джекі Чана без каскадерських трюків і сцен рукопашного бою відбулася в 21-річному віці в еротичному фільмі "Все в родині". На той момент актор бідував. У наступних інтерв'ю Джекі Чан не приховуватиме цей факт біографії, і досі приховує суму гонорару.

Джилліан Андерсон

Акторка знімалася в настільки дорослих фільмах, що деякі з них були заборонені до показу на території США. Але поштовхом у великий світ кінематографа стала доросла картина "Перевтілення", де акторка проявила себе настільки переконливо, що жоден кінокритик не дозволив собі її дорікнути.

Саша Грей

Підробляючи офіціанткою в місцевій забігайлівці, юна Марина Енн Хенціс мріяла про велике кіно. Тому при першій можливості вона не упустила свій шанс і стала Сашею Грей. Їй вистачило кількох місяців, щоб стати однією з найбільш затребуваних і популярних порноактрис. Вона настільки популярна, що її обличчя стало мемом в соціальних мережах.

Колін Фаррелл

"Я просто хочу подивитися, як виглядаю на екрані". З цих слів почалися зйомки домашнього відео разом зі своєю колишньою дівчиною Ніколь Нарайн, зіркою журналу Playboy. Після того, як вони розійшлися, вона хотіла продати ролики, щоб заробити на акторові. Згодом він подав до суду і доплатив значну суму, щоб всі копії були знищені. Але існує й інша думка про те, що саме після цих аматорських роликів про садистські схильності Фаррелла він і отримав популярність.

Камерон Діаз

Сьогодні акторка не оголюється і прикривається на еротичних фотосесіях. А раніше вона знімалася в лесбійських садомазо і з радістю демонструвала всі частини тіла на камеру. Акторці знадобився не один рік, щоб всі забули про її помилки молодості. Однак один фотограф злив відео в інтернет. Це відео зняли за два роки до дебюту у фільмі "Маска".

Тіль Швайгер

Спершу Тіль не планував пов'язувати свою кар'єру з кіно. Кинувши медичний університет і філологічний факультет, він відправився в театральну школу. Доходу як такого не було, тому актор вирішив податися на заробітки на знімальний майданчик фільмів для дорослих. Там він не грав, а тільки озвучував героїв, вимовляв короткі репліки і стогнав, заробляючи при цьому непогані гроші.

Сандра Буллок

Акторка знімалася у відвертих фільмах, бо дуже потребувала грошей. Чого вартий тільки назва однієї з картин "Солодкі губки", сюжет якої говорить сам за себе. Після перших серйозних гонорарів вона найняла детектива, щоб замести сліди бурхливої ​​молодості. Але хто знав, що колишні колеги по цеху розкажуть про спільну роботу в порнофільмах.

Девід Духовни

Актор був порнозіркою з 1992 по 1996 рік, коли знімався в серіалі "Щоденники Червоної туфельки". Є припущення, що саме цей період життя привів до залежності актора від сексу.

Ума Турман

Американська акторка зобов'язана своєю популярністю фільму "Генрі і Джон»", знятому за мотивами однойменної книги про письменника Генрі Міллера і його дружини. Кількість відвертих сцен у фільмі перевищувало норму, тому картина отримала категорію NC-17, а деякі з прокатників і зовсім віднесли картину в ряди порнографії.