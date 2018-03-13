Відомі логотипи переробили на жіночі версії: фотопорівняння
Організація Creative Equals, яка націлена на підтримку талановитих жінок та сприяє розмаїттю у творчих галузях, вирішила замінити "чоловічі" логотипи брендів на жіночі версії.
У такий спосіб автори хотіли висвітлити проблеми незбалансованого брендування в засобах масової інформації.
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Логотипи Creative Equals включають такі великі компанії, такі як Pringles, Monopoly, DreamWorks, Schwarzkopf та Bic.
Міс Schwarzkopf:
Міс Pringles:
Міс Monopoly:
Міс DreamWorks:
Міс Bic:
Міс Bafta:
Міс Oscar:
Джерело: 24 Канал
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