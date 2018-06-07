Відомі моделі різко відреагували на присвоєння нагороди CFDA Кім Кардашян

Декілька днів тому відбулась престижна церемонія вручення премій CFDA Awards 2018, на якій одну з десяти "модних Оскарів" вручили світській левиці Кім Кардашян.

4 червня Рада модних дизайнерів США нагородила зірку реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" як "Найвпливовішого інфлуенсера року". Таку премію цього року Рада модних дизайнерів США ввела вперше.

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Ініціатором вручення цієї нагороди Кім виступив легендарний дизайнер Томмі Хілфігер. А президент СFDA Стівен Колд зазначив, що Кім – ідеальний кандидат, оскільки вона не тільки має великий вплив на модну індустрію, а й задає тенденції. Сама Кім Кардашян не очікувала такої нагороди і навіть зазначила, що "дивно, що вона отримала премію за моду, враховуючи, що більшу частину часу вона гола".



Кім Кардашян на CFDA Awards 2018

Одразу ж після церемонії всесвітньо відомі моделі накинулись на Кім з хвилею критики. Так, британська модель Адвоа Абоа вирішила, що зірка незаслужено отримала нагороду.

"Це що, жарт? В якому місці вона надихає людей на те, щоб бути собою? Вона не кумир і не інфлюенсер, і це безумство, що хтось може так думати", – залишила свій жорсткий коментар модель в Instagram-дописі видання Vogue US.

Ще одна відома модель з незвичною зовнішністю Вінні Харлоу написала щемливий пост в Instagram про те, як вона захоплюється і радіє за Кім, що вона отримала таку "впливову" нагороду. За що Адвоа знов не могла вгомонитись та написала, що "не може повірити, що Вінна говорить такі слова, оскільки Кім абсолютно не можна вважати інфуенсером в модній індустрій".

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Харлоу знову заступилась за Кардашян, де та у свою чергу подякувала моделі за підтримку та любов.

Інша зірка подіумів і бренду Victoria’s Secret – нідерландська модель Даутцен Крус, теж не погодилась із нагородою для Кім та вподобала жорсткі коментарі інших користувачів: "У скільки їй обійшлася ця нагорода?", "Я щиро не розумію, чому Vogue не прислуховується до своїх читачів. Ми не хочемо нічого чути про сімейку Кардашян/Дженнер. Чому ви продовжуєте нам їх нав'язувати?".