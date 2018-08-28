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Відомі перші деталі майбутнього суду по збитому "Боїнгу": можливі обвинувачені

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Збитий "Боїнг-777"
Збитий "Боїнг-777" / Yahoo

До початку суду у справі MH17, який був збитий бойовиками на Донбасі 17 липня 2014 року, все готово. Вже наступного місяця можуть оголосити, коли він розпочне роботу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олену Зеркаль.

Я думаю, що у вересні, під час Генеральної Асамблеї ООН, коли зустрінуться лідери всіх країн зі слідчою групою, і буде оголошено, коли саме буде створений суд,
– сказала Зеркаль.

Місце проведення суду вже визначене. Процес відбудеться у судовому комплексі "Схіпхол" у місті Бадхоеведорп, приблизно у 50 км від Гааги. Символічно, що це саме той аеропорт, з якого чотири роки тому вилетів "Боїнг-777", і поруч з яким відкрили національний меморіальний комплекс пам’яті жертв трагедії.

Також вже відомо, що судовий процес буде відкритим для ЗМІ.

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На думку Олени Зеркаль, до самого початку процесу жодних нових імен слідство розголошувати не буде. Воно вже визначило коло осіб, причетних до трагедії – це понад 100 людей. І наразі триває робота зі свідками. У тому числі працюють і зі свідками з Росії – і дуже переймаються їхньою безпекою.

"Ніхто не буде називати зараз прізвища осіб, які дають свідчення, .... тому що, по-перше, вони дуже хвилюються, щоб не втратити зв'язок із цими особами або взагалі цих осіб", – сказала Зеркаль.

Також поки невідомі імена обвинувачених, однак декілька можливих оприлюднила дослідницька пошукова мережа Bellingcat. За її даними, до збиття МН17 причетний генерал-майор РФ Сергій Дубінський, офіцер ГРУ Олег Іванніков. У своєму спільному дослідженні Bellingcat та The Insider стверджують, що чоловік із позивним "Дельфін" – це генерал-полковник російської армії в запасі Микола Ткачов. Здебільшого Bellingcat збирає дані з відкритих джерел. Усю отриману ними інформацію для подальшого офіційного звинувачення перевіряє міжнародна Спільна слідча група.

На переконання Олени Зеркаль, "без залучення військових командувачів із російського боку, командувачів ПВО, цей запуск був би неможливим". "Вони розуміли, що це літак", – додала вона.

Раніше повідомлялося, що суд щодо збитого "Боїнга" зменшить кількість охочих зняти санкції з РФ

Теги: Збитий "Боїнг 777"
Джерело: 24 Канал
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