Відомі супермоделі знялись для ювілейної обкладинки Love Magazine: фото

Зірки Наомі Кемпбелл, Адво Абоа, Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер і Аріель Ніколсон, а також актриса Ума Турман стали зірками ювілейного випуску журналу Love. Цього року виданню виповнюється 10 років.

Як відомо, модний глянець Love Magazine виходить двічі на рік і в честь 20-го випуску видання було запрошено знятись декільком відомим зіркам. До них увійшли найвідоміші моделі сьогодення, а також зірки подіумів 90-тих та культова актриса.

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Автором вишуканої фотоісторії для Уми Турман став Вілли Вандерперре, який знімає для Calvin Klein, Prada і Raf Simons. П’ять різних обкладинок зі знаменитостями можна буде побачити вже 6 серпня на прилавках магазинів.



Ума Турман для Love Magazine



Аріель Ніколсон для Love Magazine



Кендалл Дженнер для Love Magazine



Джіджі Хадід для Love Magazine