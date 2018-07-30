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Відомі супермоделі знялись для ювілейної обкладинки Love Magazine: фото

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Зірки у Love Magazine
Зірки у Love Magazine / Фото з соцмереж

Зірки Наомі Кемпбелл, Адво Абоа, Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер і Аріель Ніколсон, а також актриса Ума Турман стали зірками ювілейного випуску журналу Love. Цього року виданню виповнюється 10 років.

Як відомо, модний глянець Love Magazine виходить двічі на рік і в честь 20-го випуску видання було запрошено знятись декільком відомим зіркам. До них увійшли найвідоміші моделі сьогодення, а також зірки подіумів 90-тих та культова актриса. 

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Автором вишуканої фотоісторії для Уми Турман став Вілли Вандерперре, який знімає для Calvin Klein, Prada і Raf Simons. П’ять різних обкладинок зі знаменитостями можна буде побачити вже 6 серпня на прилавках магазинів.


Ума Турман для Love Magazine


Аріель Ніколсон для Love Magazine


Кендалл Дженнер для Love Magazine


Джіджі Хадід для Love Magazine


Адво Абоа і Наомі Кемпбелл для Love Magazine

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Кендалл Дженнер Ума Турман Джіджі Хадід Наомі Кемпбелл
Джерело: 24 Канал
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