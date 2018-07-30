Відомі супермоделі знялись для ювілейної обкладинки Love Magazine: фото
Зірки Наомі Кемпбелл, Адво Абоа, Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер і Аріель Ніколсон, а також актриса Ума Турман стали зірками ювілейного випуску журналу Love. Цього року виданню виповнюється 10 років.
Як відомо, модний глянець Love Magazine виходить двічі на рік і в честь 20-го випуску видання було запрошено знятись декільком відомим зіркам. До них увійшли найвідоміші моделі сьогодення, а також зірки подіумів 90-тих та культова актриса.
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Автором вишуканої фотоісторії для Уми Турман став Вілли Вандерперре, який знімає для Calvin Klein, Prada і Raf Simons. П’ять різних обкладинок зі знаменитостями можна буде побачити вже 6 серпня на прилавках магазинів.
Ума Турман для Love Magazine
Аріель Ніколсон для Love Magazine
Кендалл Дженнер для Love Magazine
Джіджі Хадід для Love Magazine
Адво Абоа і Наомі Кемпбелл для Love Magazine