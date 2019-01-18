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      Відомі українські зірки записали відеозверення до Еліни Світоліної

      318 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / twitter Australian Open

      Титуловані спортсмени, відомі шоумени, популярні блогери та телеведучі записали мотивуюче відеозвернення для Еліни Світоліної. Українська тенісистка бореться за перемогу на Australian Open-2019

      Переможні настанови дав Олексій Дурнєв, Богдан Юсипчук, Олександр Скічко, Олександра Лобода, Олексій Шабанов, Віталій Гілєвіч, Мирон Маркевич, Данило Zeus Тесленко, Роман Грищук, Анна Гресь та інші.

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      Еліна Світоліна вже відреагувала на це відео.

      "Дуже приємно прокинутись зранку і побачити це відео! Дякую за підтримку", – написала тенісистка у себе в twitter.

      Нагадаємо, у треьому колі на Australian Open Еліна Світоліна зіграє проти представниці Китаю Шуай Джан. Матч запланований на 19 січня.

      Теги: Спорт Australian Open Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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