Відомі українці записали зворушливе відео до Дня захисту дітей

1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей відомі українські музиканти, співаки, телеведучі та культурні діячі прочитали чуттєвий вірш Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

"Мені б ще гратись в піжмурки і в класи,

в казки літать на крилах палітур.

А я писала вірші про фугаси,

а я вже смерть побачила впритул."

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Головний меседж цієї ініціативи – це прагнення відновлення миру на нашій землі. За словами куратора та ідеолога проекту "Діти неоголошеної війни" Анюти Славської, вірш було обрано не просто так.

"Це той перший вірш, який маленька дівчинка Ліна з містечка над Дніпром написала "мало не осколком" на стіні окопу, – говорить Славська. – Він про втрачене дитинство. Цією ініціативою ми в першу чергу хочемо підтримати дітей, що потребують особливої щоденної уваги до себе – маленьких переселенців, сиріт, дітей воїнів, дітей-інвалідів. Тисячі маленьких українців, що потребують нашої турботи. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися й навчатися, жити в мирі та щасті. Дуже хочеться, щоб діти бачили менше жахливих новин та грали в свої улюблені ігри з яскравою посмішкою."

До проекту долучилися народні артистки України Ніна Матвієнко, Марічка Бурмака, Наталя Бучинська, заслужена артистка Наталка Карпа, музикант та композитор Діля, гурт "Авіатор", телеведуча Тетяна Гончарова, актор Віктор Андрієнко, співачки Аня Добриднєва, Міла Нітіч, культурний діяч Влада Литовченко.

Дивіться відео "Мій перший вірш написаний в окопі":

Нагадаємо, що проект "Діти неоголошеної війни" створений для підтримки дітей, постраждалих від військових дій на сході України.