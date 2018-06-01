14:36
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Відомі українці записали зворушливе відео до Дня захисту дітей

244
Українські зірки записали відео до Дня захисту дітей
Українські зірки записали відео до Дня захисту дітей / 24 Канал

1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей відомі українські музиканти, співаки, телеведучі та культурні діячі прочитали чуттєвий вірш Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

"Мені б ще гратись в піжмурки і в класи,

в казки літать на крилах палітур.

А я писала вірші про фугаси,

а я вже смерть побачила впритул."

Читайте також: Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото

Головний меседж цієї ініціативи – це прагнення відновлення миру на нашій землі. За словами куратора та ідеолога проекту "Діти неоголошеної війни" Анюти Славської, вірш було обрано не просто так.

"Це той перший вірш, який маленька дівчинка Ліна з містечка над Дніпром написала "мало не осколком" на стіні окопу, – говорить Славська. – Він про втрачене дитинство. Цією ініціативою ми в першу чергу хочемо підтримати дітей, що потребують особливої щоденної уваги до себе – маленьких переселенців, сиріт, дітей воїнів, дітей-інвалідів. Тисячі маленьких українців, що потребують нашої турботи. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися й навчатися, жити в мирі та щасті. Дуже хочеться, щоб діти бачили менше жахливих новин та грали в свої улюблені ігри з яскравою посмішкою."

До проекту долучилися народні артистки України Ніна Матвієнко, Марічка Бурмака, Наталя Бучинська, заслужена артистка Наталка Карпа, музикант та композитор Діля, гурт "Авіатор", телеведуча Тетяна Гончарова, актор Віктор Андрієнко, співачки Аня Добриднєва, Міла Нітіч, культурний діяч Влада Литовченко.

Дивіться відео "Мій перший вірш написаний в окопі":

 

Нагадаємо, що проект "Діти неоголошеної війни" створений для підтримки дітей, постраждалих від військових дій на сході України.

Теги: LifeStyle Новини України Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Китайцям ніде жити, або Чи стане Москва столицею Піднебесної?
сьогодні, 14:00 Китайцям ніде жити, або Чи стане Москва столицею Піднебесної?
Наталія Лебідь 687
Хто такий Борис Герман: усе, що відомо про ймовірного замовника вбивства Бабченка
сьогодні, 13:02 Хто такий Борис Герман: усе, що відомо про ймовірного замовника вбивства Бабченка
1197
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
31 травня, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
3547
С14: народні месники чи злочинці?
сьогодні, 12:00 С14: народні месники чи злочинці?
Наталія Лебідь 831
Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
сьогодні, 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
967
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук