Відомий актор Кевін МакГейл заявив про гомосексуальну орієнтацію

Відомий голлівудський актор Кевін МакГейл публічно підтвердив свою гомосексуальну орієнтацію.

Актор, якого глядачі знають за роллю Арті Абрамса в серіалі "Хор", публічно підтвердив, що він гей, наголосивши, що ця новина ні для кого не стане сюрпризом, повідомляє HuffingtonPost.

Читайте також: Джекі Чан вигнав з дому доньку через нетрадиційну орієнтацію



Кевін МакГейл

Варто додати, що шанувальники актора, які стежать за ним у соцмережах, знають, що актор вже більш ніж півтора року зустрічається з бойфрендом Остіном МакКензі.

Варто додати, що нещодавно вчинив самогубство, звинувачений у педофілії актор Марк Саллінг, який зіграв у серіалі "Хор".