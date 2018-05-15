Відомий актор Кевін МакГейл заявив про гомосексуальну орієнтацію
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Відомий голлівудський актор Кевін МакГейл публічно підтвердив свою гомосексуальну орієнтацію.
Актор, якого глядачі знають за роллю Арті Абрамса в серіалі "Хор", публічно підтвердив, що він гей, наголосивши, що ця новина ні для кого не стане сюрпризом, повідомляє HuffingtonPost.
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Кевін МакГейл
Варто додати, що шанувальники актора, які стежать за ним у соцмережах, знають, що актор вже більш ніж півтора року зустрічається з бойфрендом Остіном МакКензі.
Варто додати, що нещодавно вчинив самогубство, звинувачений у педофілії актор Марк Саллінг, який зіграв у серіалі "Хор".
Джерело: 24 Канал
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