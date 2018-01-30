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Відомий американський актор Марк Саллінг скоїв самогубство, – ЗМІ

20:32, сьогодні 888 Читать новость на русском
Марк Саллінг скоїв самогубство
Марк Саллінг скоїв самогубство / gettyimages

Американський актор та співак Марк Саллінг вчинив самогубство 30 січня. Тіло 35-річного актора знайшли в річці біля його будинку в Лос Анджелесі.

Раніше 35-річний Марк Саллінг, який відомий за серіалом "Хор" (Glee), визнав себе винним в зберіганні заборонених фотографій і відеозаписів за участю неповнолітніх. Саллінг мав потрапити до в'язниці, однак залишився на волі, бо він "лікував депресію". Першими про самогубство Марка Саллінга повідомило видання TMZ. До в'язниці автора мали би доправити 7 березня.

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Тіло актора було знайдене у річці біля його будинку у Лос-Анджелесі.


Марк Саллінг скоїв самогубство

Актор був заарештований в грудні 2015 року за підозрою в зберіганні заборонених відео- і фотоматеріалів в своєму будинку в Каліфорнії. Пізніше правоохоронці виявили понад 50 000 фотографій і відеозаписів на ноутбуці Саллінга і ще 4000 на знімному накопичувачі.

У грудні актор визнав свою провину та мав би відбути тюремне покарання. Йому загрожувало від 4 до 7 років ув'язнення. Після в'язниці актор мав би перебувати під наглядом поліції ще 20 років, йому було заборонено наближатися до неповнолітніх, якщо поруч з ними немає батьків або законного опікуна. Після виходу з в'язниці Саллінг мав би обходити на відстані не менше 30 метрів шкільні двори, парки, громадські басейни, ігрові майданчики.


Марк Саллінг скоїв самогубство

Окрім того, суддя зобов'язав актора виплатити близько 50 000 доларів кожному з потерпілих, якщо в суд надійдуть заяви. Також Саллінг був зобов'язаний пройти курс лікування за програмою для осіб, які вчинили злочини сексуального характеру.

GLEE – Fat Bottomed Girls (перфоманс за участю Марка Саллінга)

Теги: LifeStyle Втрати Кіно Самогубство
Джерело: 24 Канал
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