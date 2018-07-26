Вчені назвали антибіотик, який використовують для лікування інфекцій нижніх дихальних шляхів, визнали смертельно небезпечним.

До такого висновку дійшли американські вчені, пише Infectioncontroltoday.

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Мова йде про антибіотик ципрофлоксацин та інші препарати класу фторхінолонів.

Все тому, що вони несуть ризики для серцево-судинної системи, а також призводять до порушення нормальних функцій сполучної тканини, включаючи розрив сухожиль (зокрема, ахіллового), тендиніт і відшарування сітківки.

Науковці пояснюють це тим, що пацієнти, які приймали фторхінолони (група синтетичних хіміотерапевтичних засобів), мали більш високий ризик розвитку аневризми аорти, розриву судин, ніж ті, хто не приймав даний препарат.

Експеримент також проводили на здорових мишах, вони отримували антибіотик ципрофлоксацин, вони не відчули негативного впливу на аорти. А от у меншої частини гризунів з помірно напруженими аортами, які отримували плацебо, розвинулася антибіотикоасоційована діарея.



Відомий антибіотик назвали смертельно небезпечним



У більшої частини хворих мишей, які отримували антибіотик, розвивалася ААД та розсічення аорти. І у 15% випадків прийому ліки спричиняє летальні наслідки.

В Україні фторхінолони представлені більше ніж 30-ма найменуваннями ліків різних форм випуску, вони відносяться до популярних препаратів.

Що таке ААД? Це три або більше епізодів випорожнень протягом 2 або більше послідовних днів. Це спостерігається протягом 2 місяців після застосування антибактеріальних засобів.

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