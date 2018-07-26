22:55
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, сьогодні
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відомий антибіотик назвали смертельно небезпечним

2361 Читать новость на русском
Поширений антибіотик назвали смертельно небезпечним
Поширений антибіотик назвали смертельно небезпечним / twitter.com

Вчені назвали антибіотик, який використовують для лікування інфекцій нижніх дихальних шляхів, визнали смертельно небезпечним.

До такого висновку дійшли американські вчені, пише Infectioncontroltoday.

Читайте також: В Україні заборонили антибіотик з широким спектром дії

Мова йде про антибіотик ципрофлоксацин та інші препарати класу фторхінолонів.

Все тому, що вони несуть ризики для серцево-судинної системи, а також призводять до порушення нормальних функцій сполучної тканини, включаючи розрив сухожиль (зокрема, ахіллового), тендиніт і відшарування сітківки.

Науковці пояснюють це тим, що пацієнти, які приймали фторхінолони (група синтетичних хіміотерапевтичних засобів), мали більш високий ризик розвитку аневризми аорти, розриву судин, ніж ті, хто не приймав даний препарат.

Експеримент також проводили на здорових мишах, вони отримували антибіотик ципрофлоксацин, вони не відчули негативного впливу на аорти. А от у меншої частини гризунів з помірно напруженими аортами, які отримували плацебо, розвинулася антибіотикоасоційована діарея.

Відомий антибіотик назвали смертельно небезпечним
Відомий антибіотик назвали смертельно небезпечним

У більшої частини хворих мишей, які отримували антибіотик, розвивалася ААД та розсічення аорти. І у 15% випадків прийому ліки спричиняє летальні наслідки.

В Україні фторхінолони представлені більше ніж 30-ма найменуваннями ліків різних форм випуску, вони відносяться до популярних препаратів.

Що таке ААД? Це три або більше епізодів випорожнень протягом 2 або більше послідовних днів. Це спостерігається протягом 2 місяців після застосування антибактеріальних засобів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Ліки дослідження Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Проблеми з ерекцією збільшують ризик розвитку небезпечних хвороб
 12 червня , 22:28
Виникає через застуду: найпоширеніші міфи про герпес
 5 червня , 09:30
Ветерани зможуть отримати психологічну допомогу в сімейного лікаря чи терапевта, – МОЗ
 3 травня , 19:16
Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією
 19 березня , 10:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук