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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Відомий білоруський воротар Щербаков разом зі своєю сім'єю загинув у автокатастрофі

      364 Читать новость на русском
      Андрій Щербаков загинув
      Андрій Щербаков загинув / fc.vitebsk.by

      У понеділок, 17 грудня, в автокатастрофі загинув голкіпер "Вітебська" Андрій Щербаков. Разом з 27-річним футболістом загинули його дружина і шестирічна дитина. Ще одна дитина, яку везли в дитячому кріслі, вижила.

      Автомобіль Щербакова занесло на зустрічну смугу, після чого машина зіткнулася з евакуатором. Футболіст, його дружина і шестирічний син загинули на місці.

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      Аварія сталася сьогодні близько 19:00. На 543-му км траси М1 легковий автомобіль "Кіа" занесло, в результаті машину винесло на зустрічну смугу, де вона влетіла в евакуатор "Мерседес". В результаті ДТП водій, його дружина і шестирічний син померли на місці. Другий хлопчик знаходиться в лікарні. Водій "Мерседеса" не постраждав,
      – йдеться у повідомленні ДАІ Білорусі.

      Щербаков є вихованцем "Вітебська", при цьому встиг пограти за БАТЕ, "Слуцьк", "Белшину", "Динамо" з Бреста. Всього на його рахунку 43 матчі у вищому дивізіоні Білорусі, в 15 з яких він зберігав свої ворота на замку. Також голкіпер відіграв сім матчів за молодіжну збірну своєї країни.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Аварії та ДТП Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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