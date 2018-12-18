Відомий білоруський воротар Щербаков разом зі своєю сім'єю загинув у автокатастрофі

У понеділок, 17 грудня, в автокатастрофі загинув голкіпер "Вітебська" Андрій Щербаков. Разом з 27-річним футболістом загинули його дружина і шестирічна дитина. Ще одна дитина, яку везли в дитячому кріслі, вижила.

Автомобіль Щербакова занесло на зустрічну смугу, після чого машина зіткнулася з евакуатором. Футболіст, його дружина і шестирічний син загинули на місці.

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Аварія сталася сьогодні близько 19:00. На 543-му км траси М1 легковий автомобіль "Кіа" занесло, в результаті машину винесло на зустрічну смугу, де вона влетіла в евакуатор "Мерседес". В результаті ДТП водій, його дружина і шестирічний син померли на місці. Другий хлопчик знаходиться в лікарні. Водій "Мерседеса" не постраждав,

– йдеться у повідомленні ДАІ Білорусі.

Щербаков є вихованцем "Вітебська", при цьому встиг пограти за БАТЕ, "Слуцьк", "Белшину", "Динамо" з Бреста. Всього на його рахунку 43 матчі у вищому дивізіоні Білорусі, в 15 з яких він зберігав свої ворота на замку. Також голкіпер відіграв сім матчів за молодіжну збірну своєї країни.

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