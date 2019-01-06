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      Відомий боксер відмовляється битися з Усиком через статус українця

      705 Читать новость на русском
      Уайт не хоче битися з Усиком
      Уайт не хоче битися з Усиком / allboxing.ru

      Британський боксер Ділліан Уайт розповів про можливий поєдинок з українським абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Наразі він не вважає доцільним боксувати з українцем через його статус.

      "У мене є п'ять можливих суперників – Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Джрелл Міллер, Домінік Брізіл і Деонтей Уайлдер", – цитує Уайта boxingnews24.com.

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      "Усик – хороший боксер, але його ніхто не знає. Він не говорить англійською. Бій з ним не дуже великий для мене. Хардкорні фани боксу будуть дивитися цей поєдинок, але спробуйте продати бій Усик – Уайт широкому загалу", – сказав Уайт.

      Нагадаємо, що Уайт раніше вже коментував потенційний поєдинок проти Усика. Він обіцяв зробити Олександру боляче.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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