13:47
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відомий бренд готується відродити смартфони Nokia

454
HMD Global готується відродити смартфони Nokia
HMD Global готується відродити смартфони Nokia / Фото з вільних джерел

Фінський конгломерат HMD Global, який володіє правами на бренд Nokia, має намір відродити торгову марку PureView, під егідою якої виходили фірмові камерофони компанії. Цей факт підтверджують реєстраційні документи у базі даних Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу.

Про це повідомляє Androidinsider.

Читайте також: Смартфон Poco F1 повністю розібрали та роздивились зсередини: відео

Згідно з даними регулятора, 23 серпня 2018 року HMD Global закрила угоду з придбання прав на бренд PureView у компанії Microsoft, яка володіла ним до теперішнього часу. Це означає, що тепер HMD Global в особі Nokia не обмежена у своєму праві випускати смартфони під згаданим брендом.

HMD Global викупила Nokia в Microsoft
HMD Global викупила Nokia в Microsoft

Першим смартфоном Nokia, який вийшов під брендом PureView, був Nokia 808. Незважаючи на 41-мегапіксельну камеру з можливістю п'ятикратного наближення без втрати якості, апарат був досить суперечливим. Багато в чому його популярності перешкодила програмна платформа Symbian, яка на момент виходу Nokia 808 в 2012 році була фактично мертва.

Згодом Nokia, яка на той момент належала Microsoft, вирішила поставити на потік випуск смартфонів під брендом PureView. В цілому вендор випустив понад 10 пристроїв, але тільки два з них мали камеру з приголомшливою роздільною здатністю.

Читайте також: Huawei оголосила про старт бета-тестування Android Pie на власних смартфонах

Всі смартфони під брендом PureView:

  1. Nokia Lumia 920
  2.  Nokia Lumia 925
  3. Nokia Lumia 928
  4. Nokia Lumia Icon
  5. Nokia Lumia 830
  6. Nokia Lumia 930
  7. Nokia Lumia 1020
  8. Nokia Lumia 1520
  9. Nokia Lumia 950
  10. Nokia Lumia 950 XL

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Nokia Microsoft
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сьогодні, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Відомий бренд готується відродити смартфони Nokia
сьогодні, 13:04 Відомий бренд готується відродити смартфони Nokia
Іловайський котел: кривавий серпень української історії
сьогодні, 08:55 Іловайський котел: кривавий серпень української історії
Соломія Ніколайчук
Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну
сьогодні, 08:43 Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну
Блог Соцмережі
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук