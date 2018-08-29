Відомий бренд готується відродити смартфони Nokia

Фінський конгломерат HMD Global, який володіє правами на бренд Nokia, має намір відродити торгову марку PureView, під егідою якої виходили фірмові камерофони компанії. Цей факт підтверджують реєстраційні документи у базі даних Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Згідно з даними регулятора, 23 серпня 2018 року HMD Global закрила угоду з придбання прав на бренд PureView у компанії Microsoft, яка володіла ним до теперішнього часу. Це означає, що тепер HMD Global в особі Nokia не обмежена у своєму праві випускати смартфони під згаданим брендом.



HMD Global викупила Nokia в Microsoft

Першим смартфоном Nokia, який вийшов під брендом PureView, був Nokia 808. Незважаючи на 41-мегапіксельну камеру з можливістю п'ятикратного наближення без втрати якості, апарат був досить суперечливим. Багато в чому його популярності перешкодила програмна платформа Symbian, яка на момент виходу Nokia 808 в 2012 році була фактично мертва.

Згодом Nokia, яка на той момент належала Microsoft, вирішила поставити на потік випуск смартфонів під брендом PureView. В цілому вендор випустив понад 10 пристроїв, але тільки два з них мали камеру з приголомшливою роздільною здатністю.

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Всі смартфони під брендом PureView:

Nokia Lumia 920 Nokia Lumia 925 Nokia Lumia 928 Nokia Lumia Icon Nokia Lumia 830 Nokia Lumia 930 Nokia Lumia 1020 Nokia Lumia 1520 Nokia Lumia 950 Nokia Lumia 950 XL

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