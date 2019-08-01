Відомий діджей Gabber загинув у ДТП в Києві

Відомий український діджей Олександр Лісогор, який виступав під псевдонімом Gabber, 1 серпня потрапив у ДТП в Києві. Артиста госпіталізували, але в лікарні він помер.

Аварія сталася на проспекті Перемоги біля метро Святошин, розповідають друзі загиблого у Facebook.

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Діджей їхав на мотоциклі по своїй смузі, але його невдало підрізало авто. Це і спровокувало трагічне для музиканта зіткнення.

Його сьогодні не стало. Потрапив в аварію на мотоциклі, злетів, його переїхала машина. Перелом грудей і тазу. Відвезли в операційну. Там і помер,

– написав Денис Нічога.



Місце аварії, внаслідок якої загинув діджей Олександр Лісогор / фото dtp.kiev.ua

Хто такий Олександр Лісогор? Український діджей з псевдонімом Mixmixmaster Gabber. Виступав на нічній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також був діджеєм у нічному клубі Зелений театр.

Друзі та близькі Одександра висловлюють співчуття та згадують спільні радісні моменти.

"Сашко був з нами починаючи з перших вечірок. Людина посмішка. Постійно віддавав енергію. Багато справжніх панків, рокенрольщиків йдуть з життя рано. Сашко був саме таким – максимально справжнім", – розповів Олександр Барабошко.