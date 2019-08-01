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      Відомий діджей Gabber загинув у ДТП в Києві

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      Gabber загинув в ДТП в Києві - фото і деталі про смерть діджея - Олександр Лісогор
      Загинув діджей Gabber – Олександр Лісогор / Колаж 24 Каналу

      Відомий український діджей Олександр Лісогор, який виступав під псевдонімом Gabber, 1 серпня потрапив у ДТП в Києві. Артиста госпіталізували, але в лікарні він помер.

      Аварія сталася на проспекті Перемоги біля метро Святошин, розповідають друзі загиблого у Facebook.

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      Діджей їхав на мотоциклі по своїй смузі, але його невдало підрізало авто. Це і спровокувало трагічне для музиканта зіткнення.

      Його сьогодні не стало. Потрапив в аварію на мотоциклі, злетів, його переїхала машина. Перелом грудей і тазу. Відвезли в операційну. Там і помер,
      – написав Денис Нічога.


      Місце аварії, внаслідок якої загинув діджей Олександр Лісогор / фото dtp.kiev.ua

      Хто такий Олександр Лісогор? Український діджей з псевдонімом Mixmixmaster Gabber. Виступав на нічній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також був діджеєм у нічному клубі Зелений театр.

      Друзі та близькі Одександра висловлюють співчуття та згадують спільні радісні моменти.

      "Сашко був з нами починаючи з перших вечірок. Людина посмішка. Постійно віддавав енергію. Багато справжніх панків, рокенрольщиків йдуть з життя рано. Сашко був саме таким – максимально справжнім", – розповів Олександр Барабошко.

       

       

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики LifeStyle Новини LifeStyle Музика Втрати Жертви Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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