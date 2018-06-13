Відомий дизайнер прокоментував провальний образ Кейт Мосс

Знаменитий італійський дизайнер Стефано Габбана не приховував свого ставлення до образу Кейт Мосс та лаконічно прокоментував невдалий "лук" зірки.

Як відомо, нещодавно супермодель Кейт Мосс приміряла міні-комбінзон від Saint Laurent. Вбрання було розкішним, а от вигляд 44-річної манекенниці бажав кращого. Зірка засвітила целюліт на ногах, що зробило її "лук" провальним.

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Користувачі мережі вибухнули критику на адресу Кейт Мосс, а деякі "хейтери" навіть озвучили думку щодо непривабливого декольте зірки. До обговорення в мережі долучився і знаменитий дизайнер Стефано Габбана. Модельєр на питання, чи сподобався "лук", коротко написав в опитуванні: "Ні".



Коментар Стефано Габбана щодо образу Кейт Мосс

Під дописом багато користувачів мережі підтримали дизайнера, зазначивши, що Кейт Мосс могла обрати для виходу значно кращі речі. Знайшлись і ті, хто заявив, що Стефано Габбана критикує модель тільки через те, що вона не вбрала одяг його бренду.