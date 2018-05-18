Відомий дует виконає гімн Ліги Чемпіонів під час фіналу у Києві

Під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня на НСК "Олімпійський" виступить музичний дует 2CELLOS. Саме їм довірили виконати гімн Ліги Чемпіонів, коли іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" будуть на полі.