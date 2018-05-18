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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Відомий дует виконає гімн Ліги Чемпіонів під час фіналу у Києві

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2CELLOS виступлять на фіналі Ліги Чемпіонів у Києві
2CELLOS виступлять на фіналі Ліги Чемпіонів у Києві

Під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня на НСК "Олімпійський" виступить музичний дует 2CELLOS. Саме їм довірили виконати гімн Ліги Чемпіонів, коли іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" будуть на полі.

Очікується, що віолончелісти Лука Шуліч та Стєпан Хаузер представлять свою інтерпретацію найвідомішого музичного твору у футбольному світі. Про це йдеться на сайті UEFA

Читайте також: Фінал Ліги Чемпіонів: хто і коли виступатиме на святкових концертах у Києві

2CELLOS – Eye Of The Tiger

Варто додати, що перед початком матчу виступить британська поп-співачка Дуа Ліпа. 

Теги: LifeStyle Музика Новини спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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