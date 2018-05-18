Відомий дует виконає гімн Ліги Чемпіонів під час фіналу у Києві
Під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня на НСК "Олімпійський" виступить музичний дует 2CELLOS. Саме їм довірили виконати гімн Ліги Чемпіонів, коли іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" будуть на полі.
Очікується, що віолончелісти Лука Шуліч та Стєпан Хаузер представлять свою інтерпретацію найвідомішого музичного твору у футбольному світі. Про це йдеться на сайті UEFA.
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2CELLOS – Eye Of The Tiger
Варто додати, що перед початком матчу виступить британська поп-співачка Дуа Ліпа.
Джерело: 24 Канал
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