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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Відомий фотограф показав колоритність Куби: неймовірні світлини

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Знаменитий бразильський фотограф Александр Менегіні під час поїздки до Куби зробив серію захопливих світлин про життя місцевих жителів. Фото митець опублікував на своїй сторінці в мережі.

Як відомо, Александр Менегіні тісно співпрацює з популярними виданнями, зокрема, Associated Press та Reuters. Митець вже зробив серію фотографій в Антарктиді, Афганістані, Франції, Гаїті, Пакистані та Мексиці. Однак чільне місце в альбомах фотографа займає Куба, куди автор часто подорожує.

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Під час своїх поїздок Александр Менегіні звертає увагу на звичайні буденні речі місцевого населення. Колоритні фото вже підкорили весь світ, а світлини виставлялись у відомих галереях Лондона та на престижній Міжнародній премії фотографів, де митець зайняв 3 місце.

На знімках люди займаються буденними справами, танцюють або ж просто розважаються. Автор фотосесії навіть зумів зафільмувати наймоторошніше захоплення кубинців – бої півнів. Жоден зі знімків не був запланованим, що додало світлинам ще більшої колоритності.

Теги: LifeStyle Фотоновини Новини культури Мистецтво Куба
Джерело: 24 Канал
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