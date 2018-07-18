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Відомий французький діджей Боб Сінклер загримів у базу "Миротворця"

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Діджей Боб Сінклер загримів у базу "Миротворця"
Діджей Боб Сінклер загримів у базу "Миротворця" / Фото з відкритих джерел

Відомий франзузский діджей і продюсер Боб Сінклер (справжнє ім'я Крістоф Ле Фріан) потрапив у розділ "Чистилище" українського сайту "Миротворець".

Про це зазначається на сайті "Миротворця".

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"Посібник російських терористів та окупантів. Участь у спробах легалізації терористичних організацій ЛНР і ДНР", – зазначається на сайті.

Зазначимо, причиною внесення музиканта до "Чистилища" стало те, що він переховувався у московському клубі "Сохо" під виглядом діджея з окупованої Луганщини.

Так, у ході перевірки під час його виступу 11 липня у столиці Росії правоохоронці затримали Фріана з документами "діджея з ЛНР". До таких дій співак вдався через те, що не мав ділової візи, аби не платити податки. 


Анкета Боба Сінклера у базі "Миротворця"

Теги: Новини Росії Новини України Музика Новини Франції
Джерело: 24 канал
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