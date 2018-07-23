Відомий французький діджей Vitalic виступить у Києві

19 жовтня, в Києві відбудеться один з головних івентів осені для всіх поціновувачів якісної електронної музики. Перший артист вечора – виходець з нульових, довгоочікуваний гість з Франції Vitalic.

Його також знають як: Dima, Hustler Pornstar, The Silures, Vital Ferox.

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Аудіо-візуальне шоу Vitalic не раз ставало однією з ключових і найбільш обговорюваних подій європейських денс-фестивалів, а тепер він вперше приїде до України.

Діджей Vitalic виступить у Києві

Хто буде другим артистом, організатори поки не розголошують, але зазначають, що це музикант, який не перший рік грає для відвідувачів найзакритішого клубу Європи, а можливо і світу BERGHAIN ("Бергхайн").

Коли: 19 жовтня

Де: Secret Place

Деталі: зустріч у Facebook

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