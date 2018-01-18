Відомий голлівудський актор може стати гітаристом в Мериліна Менсона

Голлівудський актор Джонні Депп вже давно дружить з епатажним американським музикантом Мериліном Менсоном. Він неодноразово брав участь в його кліпах, однак схоже він скоро може стати учасником колективу.

Такою заявою Менсон заінтригував на своїй сторінці у Twitter.

"Джонні Депп обмірковує пропозицію стати нашим гітаристом. Звучить чудово, правда?", – написав Мерилін Менсон.

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Раніше повідомлялося, що в жовтні помер колишній гітарист і співзасновник групи Marilyn Manson Скотт Мітчелл Путескі, також відомий як Дейзі Берковитц. Схоже, Депп може стати його заміною.



Джонні Депп

Відзначимо, що актор вже співпрацював з групою – виступав як гітарист і барабанщик в альбомі 2012 року "Born Villain", а також знявся в декількох відвертих кліпах рокерів.

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До слова, якщо ви досі не знали, то у самого Джонні Деппа теж є група – The Hollywood Vampires, в якій він співає і грає на гітарі. До складу колективу також входить монстр року Еліс Купер і гітарист Aerosmith Джо Перрі.

Нагадаємо також, що наприкінці жовтня Мерилін Менсон вигнав з гурту бас-гітариста Джорді Вайта, через звинувачення екс-дівчини музиканта у згвалтуванні.