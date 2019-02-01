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      Відомий голлівудський актор: На місці Хабіба я б також стрибнув на МакГрегора

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      Стівен Сігал підтримав Хабіба Нурмагомедова
      Стівен Сігал підтримав Хабіба Нурмагомедова / Фото з відкритих джерел

      Актор Стівен Сігал вражений діями Хабіба Нурмагомедова в бою з Конором МакГрегором і схвалює його поведінку після бою.

      На думку Сігала, коли якийсь чоловік абсолютно безпідставно ображає твою релігію, сім'ю і країну, можна забути про всі норми поведінки та закрити рот своєму кривдникові за всяку ціну.

      Читайте також: Хабіб – МакГрегор: стали відомі деталі бою-реваншу

      Хабіб знищив Конора по всіх фронтах. Він навіть в стійці був краще МакГрегора. У боротьбі теж лідерство за росіянином. Думаю, немає в світі бійця краще, ніж Нурмагомедов – він переміг залсуженно. Засуджую я його за те, що він зробив після бою? Ні в якому разі. Якщо ти ображаєш його сім'ю, дружину, дітей, матір або батька, країну або релігію, то все справедливо. Я б стрибнув точно так само,
      – заявив актор в інтерв'ю Submission Radio.

      Що трапилося у бою Нурмагомедов – МакГрегор?

      • 6 жовтня у Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 229. Головною його подією став титульний поєдинок в легкій вазі, в якому зустрілися Хабіб Нурмагомедов і Конор МакГрегор. Дострокову перемогу здобув росіянин.
      • Після завершення сутички Хабіб вистрибнув з Октагону і атакував одного з представників команди МакГрегора – Ділона Деніса. Тим самим Нурмагомедов спровокував масову бійку, яка почалася як в октагоні, так і за його межами.
      • Згодом бійців покарали. Хабіба Нурмагомедова відсторонили від боїв на 9 місяців і оштрафували на 500 тисяч доларів, а Конор МакГрегор дискваліфікований на 6 місяців

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      Теги: Спорт Змішані єдиноборства
      Джерело: 24 Канал
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