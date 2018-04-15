Відомий голлівудський актор потрапив в серйозну ДТП

Знаменитий американський актор комедійного спрямування Вілл Феррел потрапив у ДТП, яка трапилась в окрузі Оріндж, штат Каліфорнія, в ніч з 13 на 14 квітня. Актора терміново госпіталізували, але згодом виписали лікарні.

Про це повідомляє CNN.

Як відомо, джип, в якому перебував Феррел, а також ще два пасажири і водій, перекинувся після зіткнення з легковим автомобілем. В аварії сильно постраждали водій і жінка, яка супроводжувала актора, однак сам Феррел відбувся легкими синцями.

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Кіноактор висловив подяку людям, які прийшли на допомогу, а також тих, хто підтримав його після ДТП. Наразі 50-річно Вілла виписали з лікарні, а от пара інших постраждалих ще досі перебуває під наглядом лікарів.