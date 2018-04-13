Відомий голлівудський актор приїхав в окупований Донецьк: фото

Відомий американський актор Пітер фон Берг, який зіграв у серіалі "Картковий будинок" приїхав до окупованого Донецька, де зустрівся з артистами Донецького академічного музично-драматичного театру.

Про це повідомляє підконтрольний окупантам сайт драмтеатру.

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"Я приїхав на запрошення мого друга. Я народився за кордоном, але мої батьки російського походження, тому я говорю обома мовами, хоча вперше побував в Росії в уже зрілому віці. У Донецьку збираюся пробути до 15 квітня. Ще толком не встиг познайомитися з містом, але вже бачив місця обстрілу", – розповів він.

Окрім того, під час візиту в окупований Донецьк актор зустрівся з очільником окупаційної адміністрації Донеччини Олександром Захарченком. Про це свідчить фото, опубліковане в Twitter російського письменника, проросійського бойовика Захара Прилєпіна.

"Американський актор Пітер фон Берг в гостях у терористів побував тут", – йдеться в його повідомленні.

Американский актер Питер фон Берг в гостях у террористов побывал тут. pic.twitter.com/NGHtx6Wd3u — ЗАХАР ПРИЛЕПИН (@ZaharPrilepin) 12 квітня 2018 р.

Хто такий Пітер фон Берг? Американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист і продюсер. Знімався у таких відомих фільмах і серіалах, як "Там за океаном", "Вигнанець", "Закон і порядок", "Картковий будинок" тощо.