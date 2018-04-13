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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Відомий голлівудський актор розбився на джипі

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Вілл Феррелл потрапив у ДТП
Вілл Феррелл потрапив у ДТП / Фото з відкритих джерел

Американський актор Вілл Феррелл потрапив у серйозну аварію в окрузі Оріндж у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє TMZ.

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Відомий комік їхав в джипі ще з двома пасажирами: водій і жінка, яка супроводжувала Феррелла. Авто перекинулось після зіткнення з легковим авто.

джип дтп фаррелл

Джип у якому їхав актор / TMZ

Очевидці розповіли, що жінка, яка їхала в авто, отримала важкі травми і стікала кров’ю. Усі постраждалі наразі госпіталізовані.

Теги: Голлівуд Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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