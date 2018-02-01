Відомий гурт "Димна Суміш" припинив існування
18:48, сьогодні 243 Читать новость на русском
Відомий український рок-гурт "Димна Суміш" офіційно припинив своє існування. Про це заявив один із лідерів колективу Олександр Чемеров.
Таке оголошення він зробив на своїй сторінці в Facebook.
"Ніщо так не шкодить, як покладені надії. Цицерон. "Димна Суміш" закрито. Всіх, кому цікаво слідкувати за моїм творчим шляхом, ласкаво запрошую до The Gitas", – написав Чемеров.
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The Gitas – це гурт, який Чемеров заснував, коли переїхав до США.
"Димна Суміш" випустила останню пісню у 2016-му році після семирічної перерви. Музикантинавіть планували записати альбом.
Дивіться кліп "Димної Суміші" – "В країні ілюзій":
Джерело: 24 Канал
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