Відомий гурт "Димна Суміш" припинив існування

Відомий український рок-гурт "Димна Суміш" офіційно припинив своє існування. Про це заявив один із лідерів колективу Олександр Чемеров.

Таке оголошення він зробив на своїй сторінці в Facebook.

"Ніщо так не шкодить, як покладені надії. Цицерон. "Димна Суміш" закрито. Всіх, кому цікаво слідкувати за моїм творчим шляхом, ласкаво запрошую до The Gitas", – написав Чемеров.

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The Gitas – це гурт, який Чемеров заснував, коли переїхав до США.

"Димна Суміш" випустила останню пісню у 2016-му році після семирічної перерви. Музикантинавіть планували записати альбом.

Дивіться кліп "Димної Суміші" – "В країні ілюзій":