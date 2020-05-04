Відомий хірург Саволюк влаштував п'яну ДТП у Києві: у стані сп'яніння він уже їздить не вперше

У Києві відомий український хірург Сергій Саволюк став винуватцем серйозної ДТП. Більше того, у момент зіткнення він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Інцидент трапився ще 28 квітня, однак те, що за кермом перебував медик, стало відомим лише зараз.

Детальніше про аварію

Сталася вона 28 квітня приблизно о 22:20 на перехресті вулиць Межигірської та Набережно-Лугової. Саволюк перебував за кермом Volkswagen Polo AB. Але не впорався з керуванням і виїхав на зустріч двом автомобілям, що рухалися вулицею з одностороннім рухом. Водночас він проїхав кілька попереджувальних знаків. Опісля вдарив ще два припаркованих авто. Про це пише ресурс dtp.kiev.ua.

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У момент інциденту хірург перебував у стані алкогольного сп’яніння. Але після ДТП відмовився від проходження тесту на алкоголь за присутності понятих і свідків.

Саволюк не вперше перебуває п’яним за кермом

За даними ресурсу, торік Салюка зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху. Далі правоохоронці склали відповідний протокол і провели тест на алкоголь. Прилад показав результат у 1,42 проміле. Хоча допустимим є лише 0,2 проміле.

У 2019 році суд виправдав Сергія Саволюка, оскільки той на суді надав довідку від нарколога що був тверезим.

Що відомо про Сергія Саволюка

Він є доктором медичних наук і професором. Наразі працює у Національній медичній академії післядипломної освіти імені Шупика. Тут завідує кафедрою хірургії та судинної хірургії.

Відомо, що він у 2002 році закінчив з відзнакою Вінницький державний медичний університет імені Пирогова (спеціальність "Лікарська справа")

У 1999 – 2000 роках був стипендіатом Верховної Ради України, а протягом 2000 – 2002 років – стипендіатом Президента України.

Є автором 1 наукової монографії, 269 фахових публікацій, 101 деклараційного патенту на винахід, 43 галузевих нововведень, співавтором підручника для лікарів-інтернів за спеціальністю "Хірургія". Під його керівництвом захищено 2 кандидатських дисертації.

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Ще один резонансний інцидент за участю відомої особи

26 квітня київська поліція зупинила Mercedes за незначне порушення ПДР – водійка не ввімкнула фари. За кермом була депутатка Київради Людмила Костенко. Разом з нею у машині був тоді ще заступник Кличка Володимир Слончак.

Поліцейські запідозрили, що кермувальниця була у нетверезому стані. Жінка відмовилася пройти тест на драгері. Вийшовши з авто, Слончак почав кричати на патрульних, заважати, погрожувати розправою та зрештою вдарив поліцейського.

Після цього Слончака затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання. За даними ЗМІ, йому туди викликали швидку, адже він нібито має хронічні захворювання. ​На саму Людмилу Костенко склали адмінпротокол за кермування у нетверезому стані.

У пісдумку Кличко звільнив свого заступника Слончака. Крім того, суд обрав вже ексчиновнику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.