Відомий іноземний тренер очолив "Рух"

"Рух" з Винників очолив відомий білоруський фахівець Леонід Кучук. 1-го лютого президент "Руху" Григорій Козловський офіційно представив футбольній громадськості нового наставника команди.

До тренерського штабу Леоніда Кучука також увійшли помічник головного тренера Іван Федик, тренер із фізичної підготовки Віталій Мілютін і тренер воротарів Євгеній Іванов.

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Окрім того, команда тренерів "Руху" незабаром поповниться кимось із власних вихованців. Паралельно триває і формування тренерського штабу команди "Руху" U-19, куди ввійдуть фахівці, які вже впродовж тривалого часу працюють у колективі.

Леонід Кучук народився 27-го серпня 1959-го року в Мінську. Як тренер, Леонід Кучук гучно заявив про себе у молдовському "Шеріфі", де став найуспішнішим головним наставником в історії клубу – 6 разів вигравав із командою чемпіонат країни, у сезоні-2009/2010 вивів "Шеріф" до групового раунду Ліги Європи.

В Україні Кучук працював з київським "Арсеналом" та кам'янською "Сталлю".

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