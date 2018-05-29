Відомий лікар назвав найважливіший елемент в організмі людини

Наявність "таємного" елементу в організмі людини рятує від низки смертельних хвороб.

Про це розповів професор, доктор наук Ігор Хук з Віденської приватної клініки "Wiener Privatklinik", передає Doctorandreilaslau.

Він зазначив, що найважливішу роль в організмі людини відіграє оксид азоту – завдяки цьому елементу серце продовжує битися, навіть якщо доступ до кисню перекритий.

Читайте також: Про що свідчать "мурашки" у затерплій частині тіла

Нормальний рівень оксиду азоту в організмі впливає на функціональні особливості довготривалої пам'яті і мислення, підтримує роботу імунної системи, дозволяючи їй боротися з вірусами, бактеріями і раком.

Наявність оксиду азоту в організмі людини рятує від низки смертельних хвороб

Підвищити рівень оксиду азоту можна за допомогою правильної дієти.

Налягайте на гарбуз або горіхи. В цих продуктах міститься багато аргініну – амінокислоти, необхідної для синтезу оксиду азоту в організмі. Щоденне вживання цих продуктів покращує пам'ять, сприяє очищенню кровоносних судин,

– зазначив Хук.

Добова норма аргініну для дорослої людини становить 100-150 грамів на день. Також аргінін можна приймати у вигляді добавок.

Щоб стимулювати синтез оксиду азоту в організмі, також слід підтримувати нормальний рівень кальцію (500 міліграмів на добу). Для цього потрібні вітаміни D3 та K2 (100-200 мкг).

"Для нормального функціонування організму нам потрібно від 15 до 20 тисяч одиниць вітаміну D3 щодня. Передозування виключене, наш організм потребує дуже великої кількості цього вітаміну. ​​Тому у багатьох людей діагностується його дефіцит", – пояснив професор.

Якщо в організмі буде достатньо цих вітамінів і мінералів – жодні страшні хвороби організму не загрожують.

Норма оксиду азоту в організмі забезпечить довголіття