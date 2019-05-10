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      Відомий лоукостер літатиме з Києва до Відня щодня

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      Відомий лоукостер літатиме з Києва до Відня щодня
      Відомий лоукостер літатиме з Києва до Відня щодня / Фото з відкритих джерел

      Лоукостер Laudamotion, який є дочірньою компанією Ryanair, з жовтня 2019 року щодня виконуватиме рейси Київ – Відень.

      Наразі лоукостер здійснює польоти між Києвом і столицею Австрії Віднем п'ять разів на тиждень: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга і щосуботи, йдеться на офіційному сайті Ryanair.

      Читайте також: Авіакомпанія Wizz Air разпочала польоти з Києва до Кракова

      Ціна квитків стартує від 26 євро в одну сторону.

      laudamotion київ відень
      Ціна квитків до Відня

      Рейси з Києва до Відня також виконують авіакомпанії МАУ, WizzAir та Austrian Airlines.

      До слова, Ryanair і Wizz Air збільшили збір за перевезення малого багажу вагою до 10 кілограмів, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі.

      Що відомо про Laudamotion? У січні Ryanair сконцентрував 100% австрійської авіакомпанії Laudamotion, пізніше перейменованої в Lauda. У серпні 2018 року Ryanair оголосила про завершення придбання 75% акцій Laudamotion, раніше, навесні, купивши 24,9% акцій авіакомпанії. Флот Lauda нараховує 19 літаків виробництва Airbus. Польоти здійснюються за 49 напрямками у 18 країнах. Штаб-квартира компанії розташована у Відні, при цьому компанія також розвиває бази в Штутгарті та Дюссельдорфі (Німеччина), плануючи перевезти в 2019 році 5 мільйонів пасажирів.

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      Теги: Новини України Ryanair Новини Києва Австрія авіація Подорожі
      Джерело: 24 канал
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