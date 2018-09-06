Відомий лоукостер переносить усі свої рейси з аеропорту "Київ" у "Бориспіль"

Авіакомпанія flydubai з 28 жовтня 2018 року переносить обслуговування власних рейсів за маршрутом Дубай – Київ з аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського до аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомила компанія на власному офіційному сайті.

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Зазначається, що рейси лоукостера обслуговуватиме термінал D. Щодо причин такого рішення компанії жодних деталей не повідомляється.

Також у компанії наголосили, що починаючи з 2 жовтня збільшується частота польотів на маршруті Дубай – Київ з одного до двох рейсів у день.

Протягом кількох тижнів польоти зі збільшеною частотою обслуговуватимуться аеропортом "Київ" імені Ігоря Сікорського.

Нагадаємо, 3 вересня найбільший європейський лоукостер Ryanair здійснив перший пасажирський рейс з України.