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      Відомий лоукостер розпочав акційний продаж квитків Київ – Відень: ціни

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      Літак авіакомпанії Laudamotion
      Літак авіакомпанії Laudamotion / www.airliners.net

      Дочірня компанія угорського лоукостеру Ryanair Laudamotion розпочала продаж квитків зі столиці України до столиці Австрії. Вартість квитків стартує з 15 євро з один бік.

      Полетіти до Відня за акційною ціною можна буде у липні та серпні. Тоді як вильоти у травні, червні та жовтні коштуватимуть від 20 євро в один бік.

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      Один пасажир може безкоштовно взяти з собою на борт лише один предмет багажу розміром до 40х25х20 сантиметрів. Також компанія надає ряд додаткових послуг: пріоритет посадки, додаткова кількість речей в салоні, кількість багажу. Ці послуги оплачуються додатково, наприклад, аби обрати місце у літаку вам доведеться доплатити від 6 євро.

      Вартість квитків Київ – Відень
      Вартість квитків Київ – Відень

      Зрештою авіакомпанія здійснює рейси з Києва до Відня щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга та щосуботи. З детальним графіком рейсів та цінами можна ознайомитися тут.

      Що відомо про Laudamotio?Це австрійський лоукост, що був створений у березні 2018 року. Наразі Laudamotion здійснює 49 рейсів у 18 країн світу. Авіакомпанія стрімко розвивається та налагоджує нові співпраці. 

      Варто додати, що Laudamotion активно конкурує з іншими авіакомпаніями, зокрема Austrian Airlines та МАУ.

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація Австрія Ryanair
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