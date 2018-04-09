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Відомий пілот Формули 1 під час гонки зламав ногу своєму механіку: моторошне відео (18+)

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Внаслідок наїзду на ногу механік зазнав перелому гомілкових кісток
Внаслідок наїзду на ногу механік зазнав перелому гомілкових кісток / Соцмережі

8 квітня відбувся етап у Бахрейні автомобільних перегонів у класі "Формула 1". Під час гонки відомий фінський пілот Кімі Райкконен, який виступає за команду Ferrari, зламав ногу своєму механіку.

Відповідне відео з’явилося в Youtube.

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На кадрах видно, що інцидент трапився, коли Райконен заїхав на піт-стоп, аби змінити колеса. Зауважимо, що гонщик рушив набагато раніше, аніж дали команду, відтак заднє колесо його машини, яке не встигли поміняти, наїхало на ногу механіку команди.

У підсумку Райкконен був змушеним зупинитися через кілька метрів, а опісля взагалі зійшов із дистанції.

Згодом команда Ferrarі у своєму Twitter сповістила, що механік на імя Францеско отримав перелом гомілкових кісток.

Додамо, що першим на Гран-прі Бахрейну фінішував інший пілот Ferrari – німець Себастьян Феттель, другим прийшов фін Валттері Боттас, а третю сходинку посів британець Льюїс Хемілтон (обидва – Mercedes).

Райконен зламав ногу своєму механіку: відео (18+)

Теги: Формула-1 Новини спорту Здоров'я Фінляндія Бахрейн
Джерело: 24 Канал
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