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Відомий режисер Террі Гілліам виступив на захист Гарві Вайнштейна

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Гарві Вайнштейн (ліворуч) та Террі Гілліам (праворуч)
Гарві Вайнштейн (ліворуч) та Террі Гілліам (праворуч) / Колаж: 24 Канал

Режисер Террі Гілліам, відомий роботами "Дванадцять мавп" та "Страх і ненависть в Лас-Вегасі", висловився на захист скандального продюсера Гарві Вайнштейна.

"Гарві відкрив двері кільком людям. Ніч з Гарві – це ціна, яку вони заплатили", – відверто сказав Террі в інтерв'ю агентству APF.

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Це світ жертв. Думаю, багато хто виграв від зустрічі з Гарві, а деякі – ні. Ті, хто ні, знали, що вони роблять, – всі дорослі люди, ми говоримо про дорослих людей із завищеними амбіціями,
– продовжив відомий режисер.

В інтерв'ю виданню Variety Гілліам Гілліам сказав, що деякі жінки, які приєдналися до руху #MeToo, не постраждали, але використовували Вайнштейна, аби продовжити свою кар'єру.

Крім того, за його словами, він знає жінок, які виходили із зустрічей із скандальним режисером скоріше, ніж вони піддавалися сексуальному насильству.

А рух #MeToo Гілліам назвав "натовпом, яка вже озброїлася факелами і йде спалювати замок Франкенштейна".

Нагадаємо, від сексуальних домагань Гарві Вайнштейна постраждало багато жінок, зокрема, відомих актрис.

Дивіться відео про скандал навколо Гарві Вайнштейна:

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Гарві Вайнштейн Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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